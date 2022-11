Diputados evistas muestran foto de Arce con el PS-1 y dicen que el presidente se aleja del MAS





10/11/2022 - 18:10:22

Los Tiempos.- Los diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS) Jhonny Pardo y Santo Mamani, afines al expresidente Evo Morales, acusaron este jueves a los jefes de Estado, Luis Arce y David Choquehuanca, de alejarse del partido azul y estar más cerca del Partido Socialismo 1 (PS1), lo que significaría que ya no los representaría. "En este caso, si ellos (los jefes de Estado) ya no son masistas, ya no nos representarían a nosotros (...). Nosotros vamos a defender al instrumento político verdadero, somos del MAS y vamos a seguir siendo del MAS", sentenció Pardo. El diputado Pardo mostró una fotografía, en blanco y negro, en la que se ve al jefe de Estado ofreciendo un discurso junto en el partido PS1. No supo explicar los pormenores de la fotografía que circula en las redes sociales. "Hemos visto la foto (donde está Arce con el PS1), hemos encontrado y está en su derecho. Nadie puede decir que no, está en su total derecho el hermano Lucho Arce representar a un partido, pero utilizar al MAS, traicionar al MAS, querer eliminar (al MAS) después de haber asumido el cargo, eso sí que nos duele y eso la población que le investigue", declaró Pardo a la ANF. En mayo de 2021, el jefe de Estado participó del congreso del PS1 en el departamento de Cochabamba, ocasión en el que brindó un discurso pidiendo que no lo abandonen y que seguirá en la lucha; además, recordó la lucha de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Según el parlamentario, la fotografía que circula en las redes sociales es de una fecha reciente y no de años anteriores. Las imágenes fueron presentadas ante la prensa como pruebas de que Arce y Choquehuanca se estarían apartando de las filas del partido azul. El MAS en la Asamblea Legislativa Plurinacional se encuentra dividido y la crisis es tal que llegó al nivel de los insultos en cadena nacional y los puñetes en instalaciones de legislativo. Hay una clara diferencia entre dos alas: los renovadores o seguidores de Luis Arce, "luchistas", y los seguidores de Evo Morales, "evistas". El diputado oficialista Héctor Arce dejó en claro que el conflicto se resolverá solamente cuando Luis Arce convoque de manera urgente a todos los asambleístas para elegir a un tercer jefe de bancada nacional en Diputados y reiteró que no reconocerán la jefatura de Andrés Flores. Entre tanto, Santos Mamani, diputado del ala radical del partido, denunció que su colega Rolando Enríquez Cuellar presentó documentación falsa al Tribunal Supremo Electoral (TSE) con el fin de proscribir al partido azul, aunque esa instancia electoral rechazó el pedido. "(Cuellar) ha presentado una denuncia (...) para la proscripción del MAS. Esta documentación ha sido rechazada por el Tribunal porque es un documento falso, lo cual adecúa al tipo de delito de falsificación de documento privado, tipificado en el artículo 200 del Código Penal", complementó Mamani. El diputado dijo que analizan la presentación de una denunciar penal contra el parlamentario suplente por el presunto delito de uso de instrumento falsificado. El diputado Pardo anunció que los 35 diputados del ala radical, que no están de acuerdo con la forma de actuar de los renovadores, conformarán la "verdadera" bancada del MAS para defender hasta con la muerte el mandato del pueblo y harán valer el por qué fueron elegidos en las urnas. Dijo que no son los traidores y que el pueblo diga si debe haber una revocatorio de los presidentes. Ambos parlamentarios hicieron un llamado a la población para que escudriñen quiénes son los verdaderos legisladores que defienden los intereses del pueblo y del partido azul.