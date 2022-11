Jerges Mercado pide indagar presunta coordinación entre cúpula de Creemos y radicales del MAS





10/11/2022 - 18:04:55

Erbol.- El presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, pidió este jueves que se investigue las denuncias de que habría una coordinación entre la cúpula de Creemos con radicales del MAS, que buscarían desestabilizar al Gobierno de Luis Arce. “Hay denuncias de diputados de Creemos que esto se debe a una coordinación nefasta entre la cúpula de Creemos y una facción radicalizada del MAS-IPSP. Si es cierta esta supuesta coordinación, no me queda más remedio que lamentar esta situación y convocarles a que depongan esas actitudes”, dijo Mercado. Un día antes, una facción de Creemos denunció que integrantes de esta misma tienda política estarían coordinando con un ala del MAS, a través de Walter Chávez, quien fue asesor de Evo Morales y ahora trabajaría con Luis Fernando Camacho. El diputado del MAS, Rolando Cuéllar, también denunció esa supuesta coordinación. Mercado pidió a las entidades del Estado que investiguen este tema de manera exhaustiva. Ratificó que estarían involucradas algunas facciones que vienen del Chapare. “Entonces a ellos les pido, por favor, no podemos incurrir ese tipo de actos solamente por causar desestabilización, debilitar al Gobierno nacional”, dijo el presidente de Diputados que además consideró esos supuestos acuerdos como “cruzar ríos de sangre”. Mercado ejerce como presidente de Diputados, sin embargo, una facción del MAS liderada por parlamentarios de Cochabamba rechazó su elección al considerarla ilegal.