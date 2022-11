Arias posterga Asamblea de la Paceñidad y pide cese de la violencia en Santa Cruz





10/11/2022 - 17:55:54

El alcalde Iván Arias realizó al mediodía de este jueves un llamado a cruceños y Gobierno para frenar los niveles de violencia y confrontación, pidió el retorno a la mesa de negociación para pacificar el país, definir la fecha del censo de manera consensuada, además anunció que la Asamblea de la Paceñidad fue postergada para la próxima semana. “Acá están todas las solicitudes, de la Federación de Juntas Vecinales, de la Asociación de Gremiales Patiño, de Zenón Yupanqui y del Control Social pidiéndonos que posterguemos la Asamblea de la Paceñidad para la próxima semana; escuchándolos es que vamos a postergar para otra fecha, Bolivia necesita sentarse a negociar, encontrar la paz”, dijo Arias en conferencia de prensa. Fuera del anuncio de la suspensión de la paceñidad, el alcalde Arias pidió el cese a la confrontación y a la violencia, dado que en la jornada del miércoles se registraron dos hechos que llamaron la atención en Santa Cruz durante la jornada 19 del paro indefinido: el ataque de un grupo de desconocidos a vecinos que bloqueaban en el barrio Latino donde acuchillaron a dos jóvenes, de los cuales uno perdió la vida dado que le sacaron el corazón y la muerte de un motociclista que no vio un cable que bloqueaba una vía que al final le cortó el cuello. “Estamos preocupados como paceños por la escalada de violencia que estamos viendo en Santa Cruz con hechos que rayan ya en ser como terroríficos, un señor degollado por una imprudencia que se puso de un alambre anoche, un joven agredido al que se le saca el corazón, ¿qué mensajes son estos?, ¿a dónde queremos llegar? y por eso nosotros convocamos al Comité Interinstitucional a la cabeza del señor Gobernador (Fernando Camacho) a que bajen el ritmo de confrontación e igual pedimos al Gobierno nacional que bajen los ritmos y que se sienten a buscar lo mejor para el país, no podemos avivar estos niveles de confrontación”, dijo Arias. Para el alcalde de La Paz, no es posible concebir que una persona que tienda puentes de diálogo y concertación sea calificada de “traidora”. “No puede ser que el que se siente a negociar sea traidor, de uno o de otro lado, no puede ser que la persona que busca tender puentes sea clasificada y sea calificada de traidor, aquí tenemos que buscar puntos y ser creativos, las alternativas que se han planteado están en pie”, dijo la autoridad. Y, en relación a las propuestas para encontrar una solución estas son: 1) realizar el censo por partes, 2) que la Asamblea Legislativa Plurinacional promulgue una ley para definir la fecha del censo, 3) que el Mercosur intervenga como mediador en el conflicto, y 4) que el presidente Luis Arce tome una decisión final en solitario. “Nosotros como paceños creemos que el censo se puede hacer en dos partes, toda la región amazónica en el mes de octubre y el resto del país en el mes de abril. También creemos que se puede propiciar que sea el Parlamento que saque una ley, también creemos que se puede buscar la mediación de Mercosur que es donde nosotros somos parte y también creemos que el Presidente (Luis Arce) tome una solución solitaria, pero ya basta de seguir confrontándonos, basta de seguir aumentando más odio y muerte a este conflicto”, añadió Arias.