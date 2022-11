Iglesia: El Estado de Derecho en Bolivia no garantiza los derechos básicos de todos





10/11/2022 - 17:49:20

El Deber.- “Hoy día, en Bolivia, el Estado de Derecho -que es la garantía de que la ley esté al servicio de todos y se aplique en forma imparcial- no garantiza los derechos básicos de todos”, expresó Monseñor Aurelio Pessoa, presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), durante la inauguración de la CXI Asamblea de Obispos de Bolivia, que se desarrolla en Cochabamba. El Obispo manifestó que esa ley es el proyecto de algunos, pero que no representa a todos los bolivianos. “Es una ley al servicio de intereses de algunos, que se impone con parcialidad a aquellos que están desvalidos. Una situación así es inadmisible en un estado en libertad, como tiene que ser un país democrático, como el nuestro”, continuó Monseñor Pessoa. Lamentó que existan enfrentamientos, en contraposición de la búsqueda del bien común y del diálogo fraterno. “Una lógica del enfrentamiento puede estar creando resentimiento en diversas regiones del país que suscitan odios y que no siembran las bases necesarias para la paz y el progreso que tanto necesitamos”, advirtió. E hizo un llamado a “deponer actitudes de imposición y de enfrentamiento”, porque ve preciso construir el bien común.



“Necesitamos una Bolivia de todos y para todos, en progreso, justicia y con espíritu democrático verdadero”, animó el obispo, a tiempo de expresar su solidaridad con el Monseñor René Leigue, arzobispo de Santa Cruz, por la situación de este territorio. El departamento cruceño está en su vigésimo día de paro indefinido, en demanda de la realización del censo en 2023. En la asamblea participan los obispos de todo el país, además del nuncio apostólico en Bolivia y el secretario de la Nunciatura Apostólica.