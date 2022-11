Elecciones 2025: Diputado del MAS dice que hay un acercamiento para la fórmula Evo-Camacho





10/11/2022 - 12:17:24

Opinión.- El diputado cruceño por el Movimiento Al Socialismo Rolando Cuéllar dijo este jueves que existen varios acercamientos entre el ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) y el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Incluso, según los pronósticos del parlamentario, se estaría conformando una fórmula presidencial para 2025, “Evo Morales como candidato a la Presidencia y Camacho como candidato a la Vicepresidencia”. Los dichos del parlamentario surgen tras un acalorado cruce con Héctor Arce, diputado del MAS, en el cual el cruceño acusó que el sector del masismo del Trópico negociaría con el entorno de Camacho, específicamente con el excívico y con su asesor, Walter Chávez, exasesor de Morales. “Ustedes golpistas, traidores, Héctor Arce, han pactado con Camacho, ¿no te fuiste, acaso, con Walter Chávez, con Erwin Bazán? Ahí está la alianza Evo-Camacho. Evo va a ir como candidato a presidente y Camacho como vicepresidente. Ustedes ya están con esa línea. Segunda prueba, Walter Chávez, 14 años ha sido asesor de Evo Morales, nosotros éramos de juventudes antes. Ahora es asesor personal de Camacho ¿Acaso no vino Chávez a reunirse con Freddy Mamani? Decile a Mamani que lo diga, sobre esa reunión secreta, para definir quién asume la Cámara de Diputados. No hay que ser mentiroso”, reprochó Cuéllar en entrevista con Unitel. El diputado del oriente añadió que los asambleístas del Trópico son opositores y que su líder, Evo Morales, es un “traidor”, “golpista”, que busca "afectar" al Gobierno de Luis Arce. Al respecto, el diputado Arce le pidió a Cuéllar que se "ubique" y que desde el MAS no “lo quieren ver a Camacho ni en pintura”. Este miércoles, la crisis del MAS escaló a los golpes.