Manfred: No llevaré a Cochabamba a una confrontación por el censo





10/11/2022 - 12:05:27

Los Tiempos.- El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, afirmó este jueves en medio del conflicto por la demanda de censo en 2023, que tiene su epicentro en Santa Cruz, que no llevará a Cochabamba a una confrontación. “Hoy espero que el país pueda volver a la paz y no estemos en la confrontación, el que le habla no va a llevar a Cochabamba a una confrontación como fue en el pasado. Yo como alcalde tengo la obligación de que mi pueblo esté en paz”, declaró durante la entrega de una obra. “Desde hace tanto tiempo que hemos estado en este tema del censo, el tema del censo para nosotros debe ser cuándo se dan los resultados, no cuándo se comienza; vale decir, que tenemos que tener ese censo para antes de las elecciones que sirva para distribución de recursos y de escaños. Queremos saber cuánta población, hemos pasado el 1,2 millón y eso seguramente quieren saber todas las ciudades. Un censo inclusivo, no un censo que por aquí pasó, que dure no sé cuantos años los resultados. Hoy con tecnología de punta tenemos que tener los resultados cuando los necesitemos, eso es antes de los procesos electorales”, manifestó. Cuestionó: “para que enfrascarnos en una fecha, cuando lo que tenemos que tener son los resultados cuando los necesitemos, eso es antes de los procesos electorales, ojalá, que podamos lograr que se pacifique y no queremos el sufrimiento de ninguna ciudad”. Reyes Villa recordó: “Nunca me olvidó cuando la Media Luna trajimos el problema a Cochabamba, que es no difícil para el alcalde mover a toda Cochabamba y traer aquí la confrontación, ser el muro de contención. Eso nunca más lo voy a hacer”.