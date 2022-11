El raro caso del hombre que tuvo COVID más de 400 días





10/11/2022 - 11:50:00

La mayoría de nosotros hemos pasado al menos una vez el COVID. Los síntomas no son iguales, pero en gran medida, la primera vez suele afectar y pasar factura a nuestro cuerpo durante varios días. Por eso, el caso que la ciencia acaba de revelar es tan extraordinario: un hombre tuvo COVID más de un año entero, y ahora se sabe por qué. El caso lo ha publicado recientemente un grupo de investigadores en el Reino Unido, quienes hablan de un paciente que, tras más de 400 días infectado, finalmente dio negativo después de que la secuenciación genética revelara qué cepa del virus tenía y qué tratamiento necesitaba. Cuentan en el estudio recientemente publicado que el paciente era un hombre de 59 años con un sistema inmunitario debilitado después de un trasplante de riñón. Originalmente había dado positivo en diciembre de 2020 y continuó dando positivo hasta enero de 2022, a pesar de recibir tres dosis de la vacuna COVID. Posteriormente, un análisis genético detallado del virus mostró que había sido infectado con una variante temprana que arrasó el Reino Unido en los últimos meses de 2020. Además, había sufrido múltiples mutaciones desde que se infectó por primera vez. Con estos datos, los investigadores encontraron mutaciones que hicieron que ciertos tratamientos fueran ineficaces, pero a la vez pudieron elegir diferentes opciones que resultarían más efectivas. Al paciente se le administró un tratamiento combinado de anticuerpos monoclonales llamado casirivimab/imdevimab. Dicho tratamiento ya no se usa mucho porque es ineficaz contra las variantes más nuevas, pero dado que el paciente estaba infectado con una variante anterior, resultó todo un éxito. No solo eso, los médicos utilizaron este enfoque específico en una serie de otros casos problemáticos, y en todos el resultado fue positivo. Tal y como finalizan su estudio, “estos casos sugieren que el uso de dos antivirales puede tratar con éxito el COVID-19 crónico, que puede ocurrir en personas con sistemas inmunológicos debilitados que se infectan persistentemente”.