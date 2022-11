Se volcó la tortilla: Ahora dicen que Shakira es la villana de la historia





10/11/2022 - 11:29:51

Desde que Shakira y Gerard Piqué anunciaron su separación, el ex futbolista fue criticado por supuestamente ser el culpable de la ruptura debido a sus infidelidades, sin embargo, un amigo del español reveló que él podría no ser “el malo de la película”. De acuerdo con la periodista Laura Fa, titular del podcast Mamarazzis, la intérprete de ‘Monotonía’ (y de la nueva campaña de Burberry ) habría terminado su relación con el ex jugador del F.C. Barcelona tras descubrir que él le estaba siendo infiel. “Me dicen: ‘Shakira ha pillado a Piqué con otra y se van a separar’”, afirmó Fa dos días antes de que Shakira confirmara públicamente, el 4 de junio de 2022, que su relación con Gerard había terminado. Por su parte, el paparazzi Jordi Martin, informó que supuestamente el futbolista engañó a la cantautora colombiana con Clara Chía Martí “por meses”, antes de su rompimiento. Luego de todos los comentarios que ponen a Piqué como el responsable de que la relación se terminara, un amigo del futbolista, el periodista Jordi Basté, salió en su defensa. “Gerard no ha hablado de su separación de Shakira. En tres meses se ha convertido en el malo de la película, y hasta que sepamos todos los detalles, no lo tendríamos que decir”, declaró Basté al diario ElNacional.cat. Además, puntualizó que la situación entre el también fundador de Kosmos Global Holding S.L. y la artista colombiana podría haber sucedido de forma contraria a como se ha dado a conocer. “Porque en la vida todo tiene matices. Y algunos sorprenderán. Y quizás es justo al revés de como se ha explicado, sobre todo lo que hace referencia a su vida personal”, afirmó. Según el comunicador, lo que Piqué está viviendo con Shakira sí es una de las razones por las que decidió renunciar al Barça y retirarse del fútbol profesional. Si bien Gerard Piqué no ha hablado de los pormenores de la ruptura con Shakira, sí se ha dejado ver públicamente al lado de Chía Martí, quien sería su nueva novia, e incluso fueron captados besándose en su partido de despedida.