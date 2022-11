Censo 2023: Caravana de camiones de alto tonelaje por el cuarto anillo







10/11/2022 - 11:06:50



Decenas de camiones de alto tonelaje fueron parte de una caravana con la que se demanda la aprobación del censo para el año 2023. Con esta medida, los transportistas mantienen su apoyo al paro cívico en Santa Cruz.

Juan Yujra, dirigente del sector, anunció que radicalizarán las medidas de presión en los próximos días, hasta que el gobierno atienda la demanda del censo 2023.

"Nos roban en plena carretera, no tenemos un buen sistema de salud, faltan ítems para educación, son muchas las necesidades que tenemos como bolivianos y es por ello que ahora estamos marchando", aseguró Yujra. Asimismo, remarcó que la posición del Gobierno es inaceptable, "porque lo que están buscando es cansarnos, pero no lo van a lograr. No nos vamos a cansar", aseguró.

Los vecinos por donde pasaba la caravana de camiones aplaudía la posición de los transportistas que portaban carteles de "censo en 2023", "firmes con el paro" y otros.