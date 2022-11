Matan a un joven obligando a que levanten el bloqueo; otro quedó malherido





10/11/2022 - 10:18:00

La madrugada de este jueves se registró un nuevo hecho violento en un punto de bloqueo en la ciudad de Santa Cruz. En horas de la madrugada, un grupo de hombres atacó a dos jóvenes que realizaban una vigilia en el barrio Latino. Uno fue muerto y el otro está malherido en un hospital. Según los testigos, los criminales apuñalaron a dos hombres, uno de ellos fue identificado como José E. S., de 28 años, quien perdió la vida luego de que la herida dejó expuesto el corazón, el otro está internado en terapia intensiva, luchando por su vida. Ahora los vecinos del barrio cruceño realizan una vigilia y piden justicia por este violento hecho. Los jóvenes lamentablemente se enfrentaron con varios hombres que bajaron de un trufi supuestamente a comprar en una venta y de inmediato atacaaron a los jóvenes exigiendo que levanten ese punto de bloqueo. Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) llegaron hasta el lugar para iniciar las investigaciones por estos crímenes que consternaron a la población. Laura, hermana del joven que sobrevivió y lucha por su vida, indicó que los vecinos le anoticiaron sobre el ataque a Jhon Jairo Montero, de 21 años, a quien trasladaron hasta el hospital Francés. "A mi hermano lo dejaron mal, está internado, al otro lo mataron, le sacaron el corazón. Los apuñalaron", denunció la hermana de una de las víctimas a EL DEBER. "Cómo es posible que hayan hecho esto, nunca había pasado esto, estamos temerosos por la represalia que podemos sufrir. No puede ser que le hayan sacado el corazón", manifestó una vecina. La víctima de este hecho fue identificado como José Eduardo Sosa, en tanto se aguarda el informe oficial de la Policía, cuyos efectivos recién esta mañana se trasladaron hasta el barrio Latino para iniciar las investigaciones como también llegaron hasta el hospital Francés donde está internado el herido. "Hay un sospechoso que la Policía ha arrestado. Pedimos justicia y al Gobierno le pedimos un poco de corazón y conciencia, ya son tres muertes (durante el paro) y no hay solución, la gente no sale porque le pagan, nosotros salimos por voluntad propia y por nuestros derechos", reclamó una vecina a la Red Uno.