Ucrania anuncia la recuperación de 12 localidades en Kherson y Rusia ya inició el retiro de sus tropas





10/11/2022 - 09:54:17

Infobae.- El ejército ucraniano recuperó el miércoles 12 localidades en la región de Kherson, en el sur del país y donde los rusos anunciaron retirarse bajo la presión de una contraofensiva de Kiev, dijo el jueves su comandante en jefe Valery Zaluzhny. “Durante el día anterior, unidades de las fuerzas de defensa avanzaron 7 km, tomando el control de seis localidades en la dirección de Petropavlivka Novoraisk”, detalló el responsable militar en Telegram, añadiendo que el ejército ucraniano también recuperó “el control de otras seis localidades en la dirección de Pervomaiske-Kherson”, es decir un total de más de 260 kilómetros cuadrados. El comandante en jefe ucraniano también afirmó que “el avance de las tropas de Kiev en dirección de Kherson había alcanzado 36,5 km desde el 1 de octubre”. En total, el ejército ucraniano recuperó “una superficie total de 1.381 km2″ y “41 localidades” en cuarenta días, declaró, felicitando “los esfuerzos colosales de las tropas”. Zaluzhny, al igual que lo hizo el presidente Volodimir Zelensky el miércoles por la noche, precisó el jueves “no poder confirmar o negar la información sobre la supuesta retirada” de las fuerzas rusas de la ciudad de Kherson, capital regional. Aún así, el general de brigada Oleksiy Hromov precisó que “directamente en la dirección de Kherson, las fuerzas de defensa de Ucrania destruyeron las rutas logísticas y el sistema de apoyo del enemigo, destruyeron su sistema de control de tropas”. “De esta manera no dejamos al enemigo otra salida que la huida”, afirmó y agregó: “Así como el enemigo salió de Kiev, de la región de Kharkiv, dejó la Isla de la Serpiente, la probable retirada de Kherson es el resultado de nuestras operaciones activas”. Poco antes, las tropas ucranianas también habían anunciado la recuperación de la ciudad de Snihurivka, 50 kilómetros al norte de Kherson, abriendo una carretera directa a un cruce estratégico del río Dnieper y los suburbios de la capital regional.



Ucrania retoma la ciudad de Snihurivka en la región de Mykolaiv Al mismo tiempo el ejército ruso confirmó que comenzó a replegarse en la región, tal como lo había anunciado el miércoles. “Unidades del contingente de tropas rusas maniobran hacia posiciones establecidas en la margen izquierda (en el este) del río Dniéper, conforme al plan aprobado” la víspera, indicó el ministerio ruso de Defensa en un comunicado. El comandante de las fuerzas rusas en Ucrania, el general Serguéi Surovikin, señaló el miércoles que la maniobra con el traslado de las tropas a la ribera izquierda se ejecutaría “en un plazo breve de tiempo”. La retirada incluye la ciudad de Kherson, la única capital regional capturada por Rusia desde el inicio de su ofensiva en Ucrania a fines de febrero.

Bajas rusas Rusia ha sufrido más de 100.000 bajas entre muertos y heridos como resultado de la guerra en Ucrania y el país agredido puede haber contabilizado un número de víctimas similar, según el jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, Mark Milley. El alto militar estadounidense ofreció estas cifras en la noche del miércoles durante su participación en un acto del Club Económico de Nueva York que recoge hoy la cadena CNN. “Estás viendo que hay más de 100.000 soldados rusos muertos y heridos”, dijo en un momento de su intervención. “Probablemente lo mismo en el lado ucraniano”, precisó. Milley, el oficial militar de mayor rango de Estados Unidos, señaló además que Rusia tiene entre 20.000 y 30.000 elementos en Kherson y que una retirada total podría tomar varias semanas. “Los indicadores iniciales son que en verdad lo están haciendo. Hicieron el anuncio público de que lo harán. Pienso que lo hacen para preservar sus fuerzas para restablecer líneas defensivas al sur del río (Dniéper), pero eso está por verse”, declaró. Milley dejó abierta la posibilidad de que Rusia use la retirada para restablecer sus fuerzas para una ofensiva durante la primavera, pero “también existe una oportunidad aquí, una oportunidad para negociar”. Pero para que las negociaciones tengan una oportunidad, tanto Rusia como Ucrania tendrían que llegar a una “admisión mutua” de que una victoria “tal vez no sea posible por medios militares, y por lo tanto hay que recurrir a otros medios”, manifestó Miley, quien puso como ejemplo a la Primera Guerra Mundial.