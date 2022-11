Tarija: Cívicos no ceden y mantienen el paro, este jueves bloquean ruta al norte





10/11/2022 - 08:43:24

El País.- Este jueves 10 de noviembre, el Comité Cívico de Tarija cumple su cuarto día de paro, en apoyo al movimiento cívico nacional que demanda que el Censo de Población y Vivienda se lleve adelante el 2023. De momento, el Gobierno no da el brazo a torcer y se mantiene firme de que el proceso se realizará en la gestión 2024. El conflicto continúa, aunque es parcial. El miércoles, ha sido el sector salud el que ha determinado sumarse a las movilizaciones que actualmente encara el Comité Cívico de Tarija con el apoyo de la Federación de Maestros Urbanos de Tarija, la Federación Departamental de Juntas Vecinales, docentes y estudiantes de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS) y el Sindicato de Trabajadores Municipales de Tarija, entre otros sectores. Mientras que el Comité Cívico de San Lorenzo se une con un bloqueo en la ruta al norte del país, según indicaron sus dirigentes. En tanto, el Transporte, que había anunciado también realizar una marcha de protesta para este jueves, ha declinado su postura y ha decidido aún no involucrarse en las movilizaciones. Los puntos de bloqueo actualmente se mantienen en la capital chapaca, tanto en el puente San Martin, el puente Bolívar, la rotonda Moto Méndez en la zona de El Tejar, la rotonda de San Jerónimo, además del corte del paso en varias calles del casco viejo de la ciudad. También se unió el Comité Cívico de Villa Montes, que realiza un bloqueo en la Ruta 10, que une con la frontera al Paraguay. En el caso de Yacuiba, los dirigentes cívicos anunciaron que a partir de este jueves se van a sumar gradualmente. Asimismo, adelantaron que los próximos en adherirse a estas movilizaciones serán los comités cívicos de Bermejo y Padcaya, que a partir de hoy se movilizarán, aunque por esa región están más preocupados por los incendios. Al promediar las 16.00 horas del miércoles, los sectores movilizados levantaron los bloqueos y se concentraron en un mitin realizado en la plaza Luis de Fuentes, ocasión en la que cuestionaron la postura del rector de la UAJMS, Eduardo Cortez, por las presiones que viene ejerciendo para que los docentes de esta casa de estudios superiores levanten las medidas o de lo contrario sufrirán descuentos a su salario por no pasar clases. El presidente del Comité Cívico de Tarija, Adrián Ávila, señaló que actualmente el país vive un momento “crítico”. Lamentó que el Gobierno no escuche al pueblo movilizado. “(…) decirle a este Gobierno que no vamos a ceder, no vamos a rendirnos”, resaltó. Contrariamente, ha sido el rector de la UAJMS, Eduardo Cortez, quien ha advertido que estas movilizaciones están perjudicando al departamento, así como el avance académico de esta casa de estudios superiores. Similar postura mostró el dirigente de la Federación Universitaria Local (FUL), Alberto Quispe, quien reclamó que esto está perjudicando al estamento estudiantil, más a quienes se encuentran en su último año académico. La AMB propone un diálogo político Después de no haber encontrado consenso en la Mesa Técnica por el Censo, el alcalde de Tarija y presidente de la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB), Johnny Torres Terzo, recomendó al Gobierno asumir una decisión política, la cual debería salir de una cumbre de diálogo político asesorado por los técnicos y así establecer una fecha para el Censo. Torres recomienda al Gobierno central tomar una decisión política en base a tres actividades del Censo para viabilizar que se realice en 2023, publicidad, escaneo de datos y el equipamiento. “Todas las mesas técnicas fracasaron porque no tienen la capacidad de decisión política, lo que debería haber es un criterio técnico intermedio, entonces, el debate debería ser una mesa política precedida por el asesoramiento técnico. Pero no puedes esperar resultados de una reunión donde te quitan los celulares, las computadoras, cómo esperan que un técnico trabaje sin computadoras”, dijo Torres Terzo. A tiempo de recalcar que la propuesta de la AMB continúa firme, la cual sugiere que el Censo se realice en octubre del 2023, ya que técnicamente se pueden ejecutar actividades simultáneas que acorten los plazos.