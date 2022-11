Comité Interinstitucional determinará nuevas medidas a seguir, continúa el paro con vigilias y huelga





10/11/2022 - 08:31:24

El gobernador Luis Fernando Camacho anunció este miércoles que en una reunión con la Comisión Interinstitucional Impulsora del Censo se definirán las nuevas medidas que adoptarán en bloque para exigir al Gobierno la realización del Censo en 2023. Mientras, sigue el paro, se suman las vigilias y una huelga. La declaración de Camacho se da después de que la comisión técnica retornó de la ciudad de Trinidad, en donde las mesas técnicas no dieron resultados y el Gobierno se cerrará en su postura de llevar a cabo la encuesta nacional en 2024, negando la oportunidad de atender la postura y la sugerencia planteada por Santa Cruz, que demostraba que el Censo es posible realizarse en 2023. “Vamos a reunirnos y tomaremos las medidas que sean necesarias en pro del Censo 2023. Lo habíamos anticipado que estas se pueden radicalizar, pero serán asumidas en unidad como siempre lo hemos hecho”, indicó. Además, el gobernador manifestó su apoyo a la asambleísta de Creemos, Keila García que esta noche instaló en el atrio papal una huelga de hambre, medida que se suma al paro indefinido asumido en un Cabildo en el mismo lugar. Camacho no duda que más personas se sumarán a la medida extrema, pese a que el Gobierno no tenga consideraciones por el sacrificio que ello demanda. Este jueves la vigilia de los vecinos instalada en el frontis del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), demanda la realización del censo en 2023. Ayer, miércoles, fue el primer día en el que instaló un piquete en esta sucursal, así como en el calle Sucre. Los vecinos aclaran que es pacífica la vigilia y que no van a interferir en el trabajo de los funcionarios públicos. La entidad recaudadora del Estado garantiza la atención.