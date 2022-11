Censo: Financiador exige licitación internacional para compra de equipos y así otorgar recursos





10/11/2022 - 08:25:06

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, explicó que el financiador Banco Interamericano de Desarrollo (BID) exige que se haga una licitación a nivel internacional para otorgar recursos con el fin de comprar equipos especializados para llevar a cabo el Censo de Población y Vivienda, motivo por el cual los plazos no pueden ser acortados y ni realizarse una licitación directa. “¿Cuál es el tema fundamental que no se puede reducir?, tiene que ver con la boleta censal y escaneo y ¿por qué?, porque escuchábamos declaraciones a la ligera de ‘Hagan contrataciones directas’. No se puede, porque tenemos financiamiento del BID y se tiene que cumplir el reglamento, porque si no lo hacemos no nos dan el dinero y para eso hay que hacer licitaciones internacionales”, indicó en el programa Primer Plano. La autoridad dijo que solo existen cuatro empresas a nivel internacional que pueden proveer el equipo especializado para el Censo, como los escáneres, software, impresoras y otros. “Son escáneres especializados que van a procesar, van a tener una lectura de por lo menos 60 mil cuestionarios y boletas al día. No es comprar un escáner de la ‘Eloy Salmón’; el software es especializado, la recolección de estos datos, la impresión de las boletas, esto se maneja por estas licitaciones internacionales”, explicó. Alcón señaló que se habla de un plazo de trece meses para la licitación y adquisición de equipo, por lo que ambas etapas no pueden ser acortadas para realizar una encuesta nacional en 2023, por lo que se propuso el Censo para marzo o abril de 2024. La mesa técnica del censo terminó la madrugada del miércoles su trabajo con la conclusión de reducir en un mes la fecha del censo, por lo que el empadronamiento censal puede realizarse entre marzo y abril de 2024. ABI