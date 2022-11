El momento en que el rey Carlos III y la reina Camila son agredidos a huevazos durante un acto público en York





09/11/2022 - 21:52:14

Las imágenes difundidas en las redes sociales mostraban cómo cuatro huevos pasaban volando junto al monarca británico y su esposa y se estrellaban contra el suelo cuando llegaban a una ceremonia tradicional en York. El incidente no pareció afectarles y siguieron con el compromiso. Los agentes de policía se apresuraron a arrastrar a un manifestante que gritaba consignas. El diario británico Daily Mail explicó que el atacante fue tirado al suelo por cuatro policías mientras gritaba “este país se construyó sobre la sangre de los esclavos”. Mientras tanto, los espectadores que se habían reunido para ver a la realeza gritaron “Dios salve al rey” y “vergüenza”. Luego del incidente, Charles y Camilla parecían imperturbables mientras continuaban su caminata y saludaban a algunas de las multitudes, aseguró el medio. La pareja estaba en York para asistir a la inauguración de una estatua de la reina Isabel II, la primera que se instala desde su muerte, como parte de una breve gira por Yorkshire. El medio británico dijo que el incidente se produjo justo un día después de que la ahijada de Charles, Fiona Compton, revelara que ella y el Rey han estado hablando sobre la necesidad de “apertura” al discutir el papel histórico de Gran Bretaña en la trata de esclavos. La señorita Compton dijo que “Él está listo para tener conversaciones activas sobre la relación de Gran Bretaña con la trata de esclavos. Está de acuerdo en que esto es historia británica y que no debe ocultarse”. El Rey, que se encuentra en una gira de dos días por Yorkshire, anteriormente compartió con entusiasmo sus consejos para el asado dominical perfecto cuando visitó la sede de Bradford de la cadena de supermercados Morrisons. Antecedentes Tan solo el mes pasado, dos activistas de “Just Stop Oil” arrojaron dos tortas de chocolate en la cara de la figura de cera del rey Carlos III en el museo de Madame Tussauds, ubicado en Londres, y comenzaron a pedir que el gobierno británico anule con sesiones y permisos el consumo y transporte de combustibles fósiles. “La ciencia es clara, la demanda es sencilla: detengan las nuevas licencias de petróleo y gas”, proclamaron los activistas mientras dañaban la escultura, la cual se encuentra rodeada de las de otros miembros de la familia real británica. El medio Heraldo explicó que la entidad ecologista compartió la acción en un vídeo en sus redes sociales, acompañado de unos tuits en los que denuncian al monarca inglés por “haber abandonado sus planes de asistir y dar un discurso” en persona en la COP27 de la ONU, que se celebra del 6 al 18 de noviembre en Sharm El Sheij, Egipto. Just Stop Oil había denunciado que Carlos III canceló sus planes de asistir y pronunciar un discurso por consejo de la ex primer ministra Liz Truss.