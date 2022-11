Amadeus se convertirá en una serie y contará con los productores de Giri/Haji de Netflix





09/11/2022

Infobae.- Allá por 1984 se estrenaba uno de los mejores films de la historia del cine: Amadeus dirigida por el gran Milos Forman con guion de Peter Shaffer. La película era un retrato de la vida del compositor nacido en Austria que fue un niño prodigio y murió en la miseria y casi en soledad apenas cruzada la barrera de los 30 años. La película fue multipremiada alcanzando ocho Premios Oscar (entre ellos mejor película en 1984), cuatro premios BAFTA y Golden Globes y también un Premio del Sindicato de Directores. Protagonizada por Tom Hulce en la piel de Mozart, el film también exploró la mente un tanto retorcida y despiadada de otro compositor contemporáneo a Amadeus como fue Antonio Salieri (interpretado por el magistral F. Murray Abraham que ganó el Oscar a mejor actor de reparto por este rol). La envidia y el deseo de lo que no se pudo ser, fueron dos ejes en los que se movió esta película considerada por el American Film Institute como una de las 100 películas más representativas del cine de Estados Unidos. El film fue criticado en su momento por expertos en historia de la música ya que decía que se habían tomado muchas libertades para contar la verdadera historia de Mozart, más que nada por ese vínculo entre Salieri y el joven Amadeus. Asimismo, los espectadores convirtieron a esta película en un éxito absoluto que generó grandes ganancias. Con este background, se puso en marcha un nuevo proyecto de acuerdo a información consignada en el sitio Deadline. Joe Barton, escritor de la serie de Netflix Giri/Haji, será el guionista para esta nueva historia que se verá en principio en Estados Unidos a través de Sky. Contará a su vez con la producción de Michael Jackson de la compañía Two Cities que produjeron la miniserie Patrick Melrose protagonizada por Benedict Cumberbatch. A pesar de que aun no cuentan con luz verde, las negociaciones se encuentran en plenas etapas de desarrollo según informa Deadline. La serie, que tomará el nombre de Amadeus, estará ambientada en los finales de 1700 cuando Mozart era el gran compositor de Viena. Será muy difícil imaginar a otro actor más allá de Hulce en la piel de Amadeus, pero lo cierto es que ya comenzaron los castings para el rol de Wolfang.