Diputado Arce: Choquehuanca dijo a jóvenes que nunca serán ministros si no destruimos a Evo





09/11/2022 - 21:12:48

Correo del Sur.- El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Héctor Arce dijo este martes que el vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, condicionó a un grupo de jóvenes en Tiquipaya a “enterrar” y “destruir” a Evo Morales para asumir algún alto cargo en el Órgano Ejecutivo. “Esto les digo hoy, creo que por primera vez. ¿Saben qué dijo David Choquehuanca en el mes de marzo, abril, a unos 25 jóvenes en una reunión en Tiquipaya? Dijo: Ustedes jóvenes nunca van a ser ministros, ministras, directores, directoras si no destruimos a Evo Morales, si no enterramos a Evo Morales. Eso dijo David Choquehuanca y él representa a los renovadores”, declaró el diputado Arce. El legislador acusó al segundo hombre del país de estar detrás de los denominados renovadores y que al estar corrompidos con el poder le restan importancia a la formación política. La acusación del diputado se dio en medio de una pugna interna entre renovadores y el ala dura del MAS que subió al nivel de los golpes entre parlamentarios de la misma tienda política. La jornada pasada, nueve “evistas” presentaron una denuncia penal contra su propia colega Miriam Martínez por usurpación de funciones en la Cámara Baja. El viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, restó importancia a la división interna del MAS, en su criterio esta situación durará unos tres días más y todo volverá a la normalidad. En cambio, este miércoles, el diputado Arce sostuvo que para solucionar el conflicto interno del MAS los jefes de Estado deben convocar a una reunión urgente para reelegir a un nuevo jefe nacional de bancada; es decir, debe estar en el cargo un tercero, ni Gualberto Arispe ni Andrés Flores. Advirtió que mientras no ocurra eso el conflicto continuará. Por su lado, el diputado Ramiro Venegas acusó al Jefe de Estado de apartarse de la vida orgánica del MAS junto con David Choquehuanca porque estarían tomando decisiones por cuenta propia. Calificó al vicepresidente como un personaje nefasto por querer desplazar a Evo Morales. “El presidente Luis Arce Catacora se ha apartado de lo que es lo orgánico y ha estado haciendo sus cosas por su propia cuenta en complicidad con este señor David Choquehuanca, un señor nefasto para los bolivianos”, criticó. “Yo creo que este señor (Choquehuanca) debería asistir a un examen médico, a un examen psicológico porque parece que anda mal de la cabeza”, expresó Venegas.