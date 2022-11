No habrá excepción por el paro cívico en el cobro de las facturas de luz





09/11/2022 - 20:58:46

El sector eléctrico en Bolivia es una industria regulada por el Estado y está conformado por empresas de generación, transmisión y distribución. Entre ellas, se realizan transacciones de energía y potencia eléctrica que deben ser pagadas mensualmente. No hay excepción ni demoras porque se aplican cargos y multas a la distribuidora que no pague en máximo 30 días, después de emitida la factura correspondiente. Así lo informó el experto de la Cámara Boliviana de Electricidad, Jorge Choque Ajuacho. "Por eso en el caso de Santa Cruz, la Cooperativa Rural de Electrificación (CRE) está obligada a pagar el consumo total de Santa Cruz, pese al paro cívico indefinido, aseguró el tambien experto en regulación tarifaria y tasas. Señaló que las empresas de generación producen la electricidad en las distintas centrales de generación en base a gas natural, agua, sol y viento, entre otras fuentes y las empresas de transmisión transportan esta electricidad hasta los centros de consumo que son las ciudades y poblaciones donde operan las empresas de distribución. En el caso de Santa Cruz de la Sierra y poblaciones vecinas como Montero, Warnes, Cotoca, y La Guardia, entre otras, la distribuidora responsable de hacer llegar el fluido eléctrico hasta el consumidor final es la CRE que compra mensualmente la energía y potencia que requiere la población domiciliaria, industrias y negocios cruceños, detalló Choque, que también es docente de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. La población de Santa Cruz está afectada por el paro cívico, que determinó el cabildo del pasado 30 de septiembre y lo lidera el Comité Interinstitucional de Santa Cruz. El paro se inicio el 22 de octubre de 2022 y continúa sin vislumbrarse una fecha de conclusión, lo que impide que las actividades de la ciudadanía sean llevadas a cabo de manera regular. «En este contexto, es necesario recordar que en años anteriores, cuando se realizaron paros cívicos o la pandemia de coronavirus, las empresas de generación que producen la electricidad que demanda Santa Cruz y las empresas de transmisión que transportan la misma, cobraron la energía generada y transportada a CRE. Es decir, no hubo ningún cambio en las transacciones en cuanto a una cierta tolerancia en las fechas de pago de las facturas«, advirtió Choque. Doble fiscalización del Estado Desde el departamento de comunicación de CRE ratificaron las afirmaciones de Jorge Choque y en relación a los conflictos sociales y la pandemia, recordaron que la cooperativa cruceña, en ambas oportunidades, hizo el esfuerzo de diferir los cobros por la electricidad entregada a sus consumidores y no realizó cortes del servicio ni aplicó ninguna multa por mora. «Asumimos la falta de pago de las facturas por el consumo eléctrico y elaboró planes de pago en función de las necesidades de los usuarios evidenciando de esta manera la alta sensibilidad social del modelo cooperativo», destacó el vocero Amilkar Jaldín. «Tuvimos que recurrir a la banca para solicitar préstamos para cumplir nuestras obligaciones financieras, asumiendo los intereses correspondientes sin afectar el bolsillo de nuestros asociados y usuarios», explicó Jaldín. Asimismo, manifestó que la institución al ser regulada por el Estado tiene una doble fiscalización. «Como distribuidora nos fiscaliza la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear, AETN y como cooperativa la Autoridad de Fiscalización de Cooperativas, Afcoop», concluyó.