Jefe de Bancada del MAS pedirá a Arce reconsiderar fecha de censo para 2023





09/11/2022 - 20:49:12

Página Siete.- El jefe de bancada nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS), en Diputados, Andrés Flores, afirmó este miércoles que pedirá al presidente Luis Arce reconsiderar la fecha de realización del Censo de Población y Vivienda para el 2023, con el fin de pacificar el país. El anuncio se da tras la determinación de la mesa técnica en Beni, que estableció el censo para marzo o abril de 2024. “Nuestro presidente (Luis Arce) está preocupado por el tema del censo, entonces esperemos que esto se pueda reconsiderar, por lo tanto, vamos a ver con nuestro presidente qué es lo que dice sobre este tema, en este momento no podemos decir que ya está cerrado totalmente la fecha, el mes o el año”, indicó el diputado Flores, citado por Gigavisión. En ese contexto, mencionó que creían que las mesas técnicas iban a dar una solución y que el censo se iba a realizar el 2023, pero “lamentablemente” se ha cerrado para 2024. Mencionó que en esta jornada sostendrán una reunión con el presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, para analizar el tema y buscar una salida al conflicto del paro cívico indefinido, que se acata en Santa Cruz por 19 días en demanda de censo 2023. “Vamos a sugerir a nuestro presidente (de Diputado), podemos ver fechas tentativas para 2023, puede ser octubre, busquemos pues las fechas, pero acá las mesas técnicas creo que no están trabajando, no le están ayudando a nuestro presidente”, manifestó. El parlamentario dijo que no se puede permitir que siga más tiempo el paro cívico porque afecta a la economía del país, por lo que considera necesario agotar todas las instancias para dar una solución. “Vamos a agotar todas las instancias, tal vez una nueva reunión con los gobernadores, hay que buscar una solución, no se puede seguir perjudicando. Como le digo, nuestro presidente (Luis Arce) no está cerrado para 2024 siempre. Lo que sí, ha pedido a las mesas técnicas que puedan dar una evaluación y sacar las fechas”, señaló. El ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, comunicó la madrugada de este miércoles que la mesa técnica convocada por el Gobierno estableció que el Censo de Población y Vivienda se lleve a cabo en marzo o abril de 2024 y ya no en mayo o junio, como está fijado en el Decreto Supremo 4760, en contraposición de lo que pide Santa Cruz y otras regiones del país, para octubre o diciembre del siguiente año.