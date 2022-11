Paraguay proyectó, aprobó e implementó su Censo en un año





09/11/2022 - 20:40:40

El Deber.- Paraguay lleva adelante este miércoles su Censo de Población y Vivienda con 55 preguntas divididas en 10 grupos. Todo este proceso, empezó en noviembre de 2021 y, un año después, se implementó operativamente. Este miércoles se centra el registro en las áreas urbanas y comunidades establecidas y se prevé que el empadronamiento continuará por 15 días en el área rural. La ley 6987 aprueba la realización del Censo fue sancionada por el Congreso paraguayo el 6 de septiembre del presente año. Los asambleístas fijaron el 9 de noviembre como día de empadronamiento con suspensión de actividades. En Bolivia, la discusión sobre el censo arrancó el 15 de abril del pasado año, cuando el entonces director del INE, Humberto Arandia dijo que se trata de un tema complejo. Después de 19 meses de discusión, el Gobierno ratificó el 2024 como año para el empadronamiento. La discrepancia por la fecha establecida para el censo mantiene en conflicto al país. La ley paraguaya tiene nueve artículos y marca los datos más generales del proceso, como el día del empadronamiento; las prohibiciones que rigen por el proceso y define el “secreto estadístico”, que son los datos de las personas que no deben ser divulgadas. El paso más largo fue la aprobación del crédito del BID para este cometido. Los senadores paraguayos aprobaron el crédito el 11 de noviembre de 2021 y, desde entonces, empezó la carrera por el Censo. El 1 de septiembre de este año se publicó la convocatoria para todas las personas que desearan registrarse como censistas. Lo que significa que en dos meses reclutaron, capacitaron e implementaron su Censo de Población y Vivienda. En Bolivia pidieron siete meses para ese proceso. “Según el director del INE (de Paraguay), Iván Ojeda, el censo nacional demandará una inversión de US$ 43 millones, lo que se traduce al 0,3% del Presupuesto General de la Nación. En octubre se debía realizar la actualización cartográfica, las pruebas pilotos y el censo experimental, así como construir una plataforma digital para el reclutamiento de 210.000 voluntarios”, señala una publicación del vecino país. Según esta declaración, la actualización cartográfica se realizó en un mes, lo que en Bolivia es impensable. Las autoridades del INA nacionales insisten en la complejidad de la cartografía estadística y estiman que requerirá en torno a un año para su culminación. Según las notas de prensa de medios en Paraguay, el censo permitirá a los organismos internacionales para la cooperación en la planificación contar con datos reales para implementar diversos programas. No se menciona ni la distribución de recursos ni de la asignación de escaños por población.