Roba una tienda de lujo y termina inconsciente tras un fallido intento de huida







09/11/2022 - 17:02:31



Un joven de 17 años entró a robar a una tienda de Louis Vuitton en Bellevue (Washington, EE.UU.) y terminó inconsciente tras un fracasado intento de huida, según se aprecia en un video difundido este martes en las redes sociales.

En la grabación, realizada por una cámara de seguridad del local, se observa como el ladrón —con varios bolsos en las manos— corre en busca de una salida y se lanza contra una ventana de cristal, tras lo cual queda tendido en el suelo. En ese momento un guardia lo inmoviliza.

Según medios locales, el sujeto, que intentó sustraer artículos por valor de 18.000 dólares a plena luz del día, pertenece a la misma red delictiva de minoristas que el asesino convicto Billy Chambers y la criminal Earnetra Turner, que cuentan con un largo historial de antecedentes penales.

El oficial de la policía local Rob Spingler calificó al adolescente como "descarado". Asimismo, hizo hincapié en que las autoridades tomarán acciones "sólidas" contra aquellas personas que cometan delitos de esa naturaleza.

Brazen teenage thief, 17, knocks himself out by running into glass door as he tries to flee Louis Vuitton store with $18,000 worth of handbags in the affluent #Seattle suburb of Bellevue,#Washington. pic.twitter.com/LB11pBCKQp