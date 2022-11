Una Ley mata un decreto: Jorge Quiroga plantea que el Congreso defina fecha del censo





El expresidente Jorge Quiroga, lanzó una retadora propuesta que plantea al Congreso que se involucre en la realización del censo y fije una fecha a través de una ley, considerando que una “Ley derrota y mata decreto". "¿Dónde está el Parlamento?, la bancada del MAS se ha dividido, quien está contra quien me vale un bledo, a mí me interesa quien está con el Censo", manifestó Quiroga, señalando que el Parlamento no puede quedar ausente del tema más importante del país. Si al presidente Arce "no le da la gana" de establecer una fecha del Censo, es el órgano legislativo el que tiene que actuar y más aún con la coyuntura que atraviesa Bolivia, afirmó. La exautoridad conminó al nuevo presidente de Diputados, Jerges Mercado (MAS), a que, en su calidad de cruceño, reflexione sobre las necesidades de su tierra y actúe en favor de Santa Cruz. En ese sentido, también se dirigió a los parlamentarios de Creemos, de los bandos de Luis Fernando Camacho y Jhonny Fernández, y a la bancada de Comunidad Ciudadana (CC). “Honren el sacrificio de la gente, Congreso no esté ausente. Prioricen lo siguiente. El proyecto de ley, pónganlo a votación y veamos quién está con una Bolivia con censo y quiere paz”, insistió. “Postergaron dos años más para terminar el mandato sin mostrar un padrón limpio, ni distribuir recursos ni reasignar escaños”, expresó Quiroga, remarcando que es una decisión política del partido de Gobierno, que carece de justificación técnica. Quiroga enumeró los tres aspectos importantes que determinará el Censo, en primer lugar, el padrón saneado para las elecciones 2025. “Para verificar que no existan municipios donde hay más votantes que habitantes”. Como segundo punto señaló que es la reasignación de los escaños, esto con el fin que Santa Cruz ocupe su lugar como el principal departamento político y económico del país.