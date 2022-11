No hay nada mas que discutir: Presidente definirá fecha del Censo con la recomendación Técnica





09/11/2022 - 15:58:42

El presidente Luis Arce Catacora definirá en las siguientes horas la fecha definitiva del Censo de Población y Vivienda con base a la recomendación de la Comisión Técnica que planteó realizar la encuesta nacional entre los meses de marzo y abril de 2024. Así lo afirmó el portavoz presidencial, Jorge Richter, al precisar que el jefe de Estado está a la espera de la entrega de las conclusiones del trabajo de la Comisión, que ultimó su labor en horas de la madrugada de este miércoles, luego de cuatro días de sesión por tiempo y materia. “Para poder llevar a la tranquilidad y a la certidumbre a toda la población, no solo en Santa Cruz, se va a definir ya, sobre la referencia y la sugerencia que ha trabajado la Comisión Técnica de Trinidad, se va a definir la fecha, esto es el mes y el año de la realización del Censo, y con ello ya no habría más allá qué discutir”, dijjo Richter en una conferencia dictada en la Casa Grande del Pueblo. La recomendación es resultado del trabajo realizado durante cuatro días en dependencias de la Universidad Autónoma del Beni José Ballivián en la ciudad de Trinidad, por los técnicos de 41 entidades, entre gobernaciones, alcaldías, asociaciones de municipios y universidades públicas, además de representantes del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) y del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade). En conferencia de prensa, hizo un repaso a los momentos de tensión que pasaron desde la noche de este martes tras que el equipo técnico del Comité Interinstitucional haya decidido abandonar la mesa técnica de Trinidad, además de las declaraciones de los representantes cruceños. “Hay alguien que está pensando y está planificando esto y quién está pensando y está planificando y es el dueño de la responsabilidad intelectual, pues también está tomando contacto con estos grupos delincuenciales”, afirmó. Richter cuestionó el paro indefinido y las movilizaciones, ya que lo consideró que se “está barnizado de ser pacífico”, sin embargo, en los hechos se demuestra lo contrario al impedir el paso de personas que buscaban atención médica en centros de salud o agresiones a quienes no lo acataban. Richter lamentó que ahora que se da una respuesta técnica para ejecutar el empadronamiento nacional, los representantes del Comité Interinstitucional la objeten y, además, anuncien “acciones violentas” para mantener el paro indefinido que ya lleva 19 días. Richter afirmó que esas movilizaciones son planificadas y que cuentan con financiadores. Sin anticipar las acciones que se podrían asumir, dijo que todos estos hechos generan responsabilidades.