Por paro y bloqueos reprograman el inicio de la Fexpo Tarija 2022 para el 18 de noviembre





09/11/2022 - 13:00:12

El País.- Debido a la coyuntura actual, el Directorio de la Cámara de la Industria y el Comercio de Tarija (Caincotar) determinó en las últimas horas reprogramar el inicio de la Fexpo Tarija 2022, que debía iniciar este viernes 11 de noviembre, para el próximo viernes 18 de noviembre. La decisión de reprogramar la fecha es para precautelar los intereses de los empresarios que han realizado grandes inversiones económicas para poder desarrollar la Fexpo Tarija, además, para cuidar la integridad de los visitantes a la feria, mencionó a El País el presidente de la Caincotar, Joel Vargas. “Nuestro principal interés es que haya el menor daño posible, las menores pérdidas posibles ante una situación que es totalmente ajena a nuestra voluntad. Es una coyuntura social y política que no la podemos negar, pero tampoco podemos dejar a Tarija sin la feria por la gran inversión que se realiza”, dijo Vargas. El representante de la Caincotar destacó la disposición que existe del sector cívico para pausar las movilizaciones, no obstante, recordó que las mismas se desarrollan también a nivel nacional, por lo que de igual manera el normal desarrollo de la Feria se encontraría perjudicado. “Hay una buena cantidad de expositores en Santa Cruz quienes no han podido movilizarse ni ellos, ni su mercadería, ni sus stands. Queremos la exposición también de empresarios cruceños y de otros departamentos del país”, dijo.