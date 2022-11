Descubren la oración en cananeo más antigua grabada en un peine





09/11/2022 - 12:22:48

Un equipo internacional de investigadores ha logrado interpretar la oración más antigua conocida escrita en el alfabeto de los cananeos, según un comunicado de la Universidad Hebrea de Jerusalén (Israel) que participó en el estudio. La frase está grabada en un pequeño peine de marfil, que data de alrededor del año 1700 a. C. y se trata de una pleglaria para erradicar los piojos. "Qué este colmillo [de marfil] elimine los piojos del cabello y la barba", indica el texto. La inscripción está compuesta de 17 letras, que forman siete palabras en cananeo. El alfabeto fue inventado alrededor de 1800 a. C., fue utilizado por los pueblos que vivían a la orilla del Mediterráneo, y más tarde implementado en la mayoría de los demás idiomas del mundo.



El peine fue hallado en 2017 en el yacimiento arqueológico israelí de Laquis, una de las ciudades más importantes del antiguo reino de Judea, pero el grabado fue descubierto solo durante los análisis realizados este año. El utensilio mide aproximadamente 3,5 por 2,5 centímetros. En uno de los lados había seis dientes gruesos que se usaban para desenredar el cabello, mientras que el otro contaba con 14 dientes finos para quitar los piojos y sus huevos. Además, los análisis revelaron restos de piojos en la superficie del peine. "Esta es la primera oración encontrada en Israel en el idioma cananeo", detalló el profesor Yosef Garfinkel, uno de los autores del estudio. "La inscripción del peine es evidencia directa del uso del alfabeto en las actividades diarias hace unos 3.700 años. Este es un hito en la historia de la capacidad humana para escribir", agregó. En la antigüedad, los peines generalmente se elaboraban de madera, hueso o marfil. Este último era un material muy caro y probablemente un objeto de lujo importado. Como en la región no había elefantes durante ese período, es probable que el peine proviniera del cercano Egipto, factores que indican que incluso las personas de alto estatus social sufrían de piojos.