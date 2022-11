Transporte en Cochabamba decidió no realizar paro de 24 horas





09/11/2022 - 12:02:01

Opinión.- El transporte federado y el libre decidió no realizar el anunciado paro de actividades este jueves, debido a que la mesa técnica por el censo terminó su trabajo y ya hay un recomendación de fecha para su cumplimiento. El primer ejecutivo del Transporte Federado de Cochabamba, José Orellana, informó este miércoles que el paro, de 24 horas, convocado para este jueves se suspendió e informó que se dictó un cuarto intermedio en la medida a nivel nacional. “Luego de una evaluación, la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia ha determinado decretar un cuarto intermedio del paro nacional del autotransporte fijado para el día jueves 10 de noviembre”, indica el comunicado de la Confederación.

Publicidad 849093 La decisión del Transporte se da luego de que las mesas técnicas en Trinidad, Beni, concluyeran sus reuniones y sugirieran como fecha tentativa para el Censo los meses de marzo y abril de 2024. Se estima que cinco meses después se ofrezcan los resultados preliminares del proceso censal. Transporte libre tampoco parará ni acatará marchas o bloqueos “Hemos decidido trabajar con total normalidad en todas nuestras modalidades”. Con estas palabras, la Federación de Transporte Libre determinó salir a trabajar mañana y no parar el servicio, informó el dirigente Mario Ramos. “Ese es el clamor, el pedido de toda la población cochabambina. Vamos a salir a trabajar y como organización vamos a acudir al llamado de la población. El pueblo cochabambino quiere trabajar y vamos a trabajar. No vamos a asistir a ninguna convocatoria de paros, marchas o bloqueos” enfatizó Ramos. El sector libre pidió al Gobierno solucionar el conflicto y evitar la convulsión. “Eso están buscando, que haya convulsión. Nos ha dicho Camacho, ayer, que va haber una convulsión y que serán más fuertes los paros. Les pido que se pongan de acuerdo el Gobierno y los comités cívicos para que no haya ninguno de estos paros”, señaló otro de los dirigentes.