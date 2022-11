Arias denuncia que el INE descalificó propuestas técnicas de censo 2023





09/11/2022 - 09:44:26

Después que los técnicos de La Paz, Santa Cruz, Beni y Tarija se retiraron de la mesa técnica en Trinidad, el alcalde Iván Arias afirmó que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) se dedicó a descalificar las propuestas técnicas de los municipios que demostraron que es posible realizar el censo en 2023 con el recorte de tiempos en las actividades precensales. “Fuimos a exponer propuestas técnicas, pero encontramos un INE político; fuimos a construir consensos y recibimos descalificaciones; el INE no acepta cambios, solo 2024. El INE lleva @LuchoXBolivia a tomar decisiones sin haber agotado la búsqueda de consensos por Bolivia”, tuiteó el burgomaestre paceño. Uno de los tres técnicos acreditado por la Alcaldía de La Paz en la reunión de la mesa técnica en Trinidad, Diego Chávez, informó que la delegación paceña, junto a Tarija y del Comité Interinstitucional, se retira porque los planteamientos no eran recogidos por el INE. “La Paz también se retira al no existir un escenario en el que se puedan plantear alternativas que puedan ser recogidas”, dijo Chávez al señalar que “hemos encontrado un espacio en el que sí fuimos oídos, pero no escuchados, es muy distinto, porque escuchar es tener la predisposición a cambiar la posición entonces desde esa perspectiva, nosotros hemos planteado una serie de alternativas, pero quedamos con una especie de mensaje de qué estamos presos de tiempos administrativos”. Al igual que el alcalde Arias, quien el mismo viernes, cuando se instaló la mesa técnica en Trinidad, reclamó metodología para definir la fecha del censo, Chávez observó este martes esa ausencia en la revisión de las 750 actividades planteadas por el INE que derivó a no cambiar nada. “Un primer elemento importante dentro de la mesa es que no ha habido una metodología clara cuando hemos ingresado a la mesa, entonces empezamos a trabajar actividad por actividad; ustedes entenderán que son más de 750 actividades, es muy difícil llevarlas a cabo en uno, dos, tres días, entonces llegamos a la actividad del operativo de campo de la actualización cartográfica estadística y no pasamos; por ejemplo, todo el día viendo solamente la actualización cartográfica estadística”, dijo Chávez. Con la afirmación de Chávez coincidió la secretaria municipal de Planificación, María del Carmen Rocabado, pues en la jornada de este martes “no hemos avanzado absolutamente nada”, pero en las jornadas anteriores “los equipos de Santa Cruz, Beni, Tarija y La Paz han demostrado que técnicamente sí se puede realizar el censo en 2023” Afirmó que por esta y otras razones técnicas La Paz se retiró de la mesa técnica. “No querían realmente escucharnos, entonces de acuerdo con la delegación de Tarija, Santa Cruz y Beni nos hemos retirado dignamente de las mesas de trabajo”, ratificó. Rocabado afirmó que la reunión de representantes en Trinidad no era técnica, sino política. “Hemos confiado en nosotros en que está convocatoria (del Gobierno) era un diálogo técnico, pero más que nada era una presión política”, afirmó al recordar la reunión de la mesa técnica entre el sábado y la noche de este martes.