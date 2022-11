Santa Cruz radicalizará las medidas de presión por el censo en 2023





09/11/2022 - 08:26:49

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, anunció que radicalizarán las medidas de presión exigiendo el censo en 2023, luego de conocer que el equipo técnico abandonó la mesa técnica de Trinidad que iba definir la fecha del Censo Nacional de Población y Vivienda. Este miércoles, la comisión técnica reunida en Trinidad, recomendó la realización del censo en marzo o abril de 2024, lo que va en contra de las demandas de adelantar el censo para el año 2023. “(Vamos a) radicalizar las medidas de presión, eso es lo que queremos decirles a Santa Cruz, va a tener una respuesta de su Comité, hay que radicalizarla porque lamentablemente el Gobierno no escucha”, dijo Camacho horas antes de este anuncio.. Camacho consideró que el equipo técnico decidió retirarse de la mesa de trabajo debido a que, presuntamente, no había las condiciones, ni la información ni la voluntad del Gobierno para darle una solución al conflicto. Frente a esa situación, dijo que lo único que se busca es “cansar y dilatar” la situación y que se incrementen las medidas de presión en el todo el país. “Esto hay que masificarlo en todo el país, hay que seguir trabajando en conjunto, en las calles, para poder lograr el objetivo porque el Gobierno no tiene un mínimo de voluntad política y poder darle una solución al conflicto”, insistió. No descartó “absolutamente nada” sobre las futuras acciones que se asuman. La autoridad departamental pidió al presidente Luis Arce “dejar su soberbia” y no actuar de la misma manera que el exmandatario Evo Morales. Junto con el equipo técnico de Santa Cruz, abandonaron la mesa del Censo los representantes de La Paz y Tarija. Se aguarda que, en las próximas horas, todos los integrantes del Comité Interinstitucional se reúnan para tomar una posición y determinar nuevas acciones para lograr que la encuesta nacional se adelante en 2023.