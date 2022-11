Delegaciones abandonan la mesa técnica, gobierno esperaba resultados este miércoles





08/11/2022 - 20:44:41

Mientras el gobierno anunciaba la posibilidad de tener resultados sobre el censo en la plenaria de la mesa técnica, delegaciones de Santa Cruz, La Paz, Tarija y Beni decidieron abandonar la reunión de la comisión técnica que analiza la definición de la fecha del Censo de Población y Vivienda porque no fueron escuchadas en sus propuestas, informó el delegado cruceño, Jorge Akamine. “No somos solo nosotros, hay otras delegaciones que se están retirando porque no se toma en cuenta las propuestas”, dijo Akamine antes de abandonar la reunión. El Gobierno dijo que los planteamientos no reducen los tiempos que tiene el INE y por tanto, son insuficientes. Melvy Vargas, presidenta de la comisión técnica del Comité Interinstitucional Impulsor del Censo 2023 abandonó este martes la sesión plenaria de la mesa técnica del Censo que debe definir la fecha del censo de población y vivienda. Anteriormente, Vargas ya había adelantado que es posible que la mesa técnica que se instaló en Trinidad (Beni) y de la que participan desde el sábado, no llegue a definir una fecha para la realización del censo el 2023. Esto debido a las limitantes que expone el INE ante cualquier propuesta apara acortar los tiempos de las actividades. La tarde de este martes se instaló en Trinidad la plenaria de la comisión técnica que debe definir la fecha del censo de población y vivienda. El viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, dijo que el trabajo realizado hasta el momento podría concluir este miércoles. En la plenaria deben exponerse las conclusiones de las mesas de actualización cartográfica estadística, de capacitación y de boleta censal y escaneo. Delegados técnicos de gobernadores, alcaldes, rectores de universidades públicas forman parte de la mesa de diálogo técnica que tiene como fin fijar la fecha del censo. Ruiz evitó mencionar el tiempo que necesitará la mesa técnica ya en la plenaria para concluir con el trabajo, aunque dijo que es “muy posible” que sea en esta jornada por el martes. “No estoy asegurando que pueda ser hoy (la conclusión del trabajo), pero creo que es una buena posibilidad que hoy se pueda concluir o sino, mañana (miércoles), pero de acuerdo a los avances, le demos tiempo”, sostuvo. Aseguró que el Gobierno está dispuesto a sentarse el “tiempo que sea necesario” para que se aclaren las dudas y especulaciones que actores políticos y líderes de oposición que solo buscan un “protagonismo” para aprovecharse de la situación. Sin embargo, varias delegaciones decidieron abandonar la plenaria debido a que sus posiciones no estaban siendo escuchadas y se trataba de imponer 2l año 2024 como fecha para la realización del censo.