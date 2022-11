Exmandatarios califican de inútil informe y afirman que Arce repite cifras dudosas de un país irreal





08/11/2022 - 20:15:06

Los expresidentes Eduardo Rodríguez y Carlos Mesa, por separado, perciben que los informes presidenciales son maratónicos e inútiles y que el presidente Luis Arce usó su discurso para repetir cifras que muestran un país irreal, además de amenazar a Santa Cruz. "Es tiempo de sustituir los maratónicos e inútiles informes presidenciales por debates parlamentarios plurales en los que se puedan contrastar los datos e ideas de interés del pueblo", opinó Rodríguez a través de su cuenta de Twitter, tras el informe del jefe de Estado. Este martes, Arce asistió a la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional donde brindó un informe de su segundo año de gestión al frente del Gobierno. Hizo un recuento de cifras para referirse a la economía del país, a los temas sociales; aunque evitó hablar del censo un tema conflictivo. Por su parte, el expresidente Mesa dijo que el informe presidencial fue decepcionante porque el país esperaba un informe honesto cuyo contenido llame a la paz y al reencuentro, en un escenario marcado por la polarización política. "El Presidente decepciona usando 150 minutos para repetir cifras dudosas de un país irreal y amenazar a Santa Cruz, invisibilizando graves problemas en la economía, el censo y los DDHH", afirmó en un mensaje en redes sociales. Hace 18 días que Santa Cruz cumple un paro indefinido, exige la realización del Censo de Población y Vivienda el 2023, a diferencia del Gobierno que sostiene que debe ser el 2024. La región del oriente enfrentó un cerco durante casi 12 días, organizaciones aliadas al MAS activaron contra movilizaciones. Doria Medina: Arce no reconoce los problemas de los ciudadanos Tras el informe de Arce sobre su segundo año de gestión al frente del Gobierno, el empresario Samuel Doria Medina sostuvo que el presidente Arce "no reconoce los problemas de los ciudadanos" de Bolivia y que está muy satisfecho de sí mismo. También reprochó que Arce vea a Bolivia unida, aun en medio del paro cruceño. Aseveró que el 60% de la gente cree que el país no va bien. "El presidente Arce está muy satisfecho de sí mismo. No reconoce los problemas de los ciudadanos, la falta de empleo e ingresos, ni los problemas del país. Incluso ve a Bolivia unida (en medio del paro cruceño). En cambio, el 60% de la gente cree que el país no va bien", expresó en Twitter. El discurso de Arce duró alrededor de dos horas y media. En su mayoría se refirió a los logros de su gobierno en datos e indicadores. También alertó que habría grupos en procura de desestabilizar y aseguró que no lo mueven ambiciones de poder.