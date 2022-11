MAS amenaza con tomar unas 12 empresas en Cochabamba si los bloqueos se agudizan





08/11/2022 - 17:52:04

Opinión.- Desde el interior del Movimiento Al Socialismo (MAS) de Cercado, la advertencia es contundente: la toma de aproximadamente 12 compañías privadas cochabambinas que, según ese partido, habrían "financiado" las movilizaciones de 2019 y podrían hacerlo en la actualidad, en demanda de que el Censo de Población y Vivienda se concrete el siguiente año. El ejecutivo del MAS en Cochabamba, Franco García, fue quien lanzó el aviso, de manera abierta y ante los medios de comunicación. "Se determinó que si en Cochabamba se va a empezar a bloquear, tenemos empresas identificadas que dieron el golpe en 2019. Si queremos perjudicarnos, vamos a tomar esas empresas. Ya están identificadas dichas empresas que estuvieran financiando. Vamos a ir a cerrarlas y a tomarlas". Relató que aquello fue consensuado tras un ampliado de emergencia. Además, expresó que no quedan desechadas otras medidas de presión. "Exhortamos al Ministerio Público a empezar a actuar de oficio. No podemos perjudicarnos por tres pelagatos", indicó García, usando dicho calificativo para referirse a los grupos que bloquean algunas calles en demanda de la encuesta censal para 2023. Con respecto a qué empresas son las que el MAS habría "identificado", el dirigente del partido azul prefirió no revelarlas. "En su momento se va a decir. Lo que estamos avanzando con nuestras organizaciones es en identificar quiénes están detrás de estas movilizaciones. Ayer, Yassir Molina (líder de la Resistencia Juvenil Cochala, RJC) ha empezado a destapar un poco quiénes han estado involucrados en 2019". "VA A EMPEZAR A CANTAR" García se hizo eco respecto a la situación legal de Yassir Molina, integrante de la Resistencia que acusó a diferentes personajes políticos, entre ellos, al parecer, el cívico Rómulo Calvo. "Hemos visto que solo es la punta de lanza. Faltan muchos actores políticos que apoyaron el golpe. Vemos que Yassir va a empezar a cantar quiénes le empujaron al golpe, quiénes mandaron a golpear mujeres".