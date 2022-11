Yassir Molina dice que tomó café con Andrónico y que le ofreció $us 500 mil durante los conflictos de 2019





08/11/2022 - 17:47:03

Yassir Molina ya no guarda filtros. Esta vez, el líder de la denominada Resistencia Juvenil Cochala (RJC), preso y a la espera de conocer su futuro, ha acusado al presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, de "ofrecerle", a cada uno de los integrantes de esa agrupación, 500 mil dólares en 2019, al calor de los conflictos sociales. De acuerdo con la versión de Molina, quien este martes enfrenta su juicio oral por los destrozos en puertas de la Fiscalía General del Estado en 2020, él y otros miembros de la Resistencia habrían asistido a tomar un "café" en un sitio céntrico cercano a la plazuela Colón. Molina relató que habría sido Andrónico quien les "invitó" a la cafetería, a fin de hallar puntos en común. En un video, Yassir aparece hablando con otra persona y dando cuenta de esa supuesta experiencia. "Creo que este video le va a llegar, así que te mando saludos, Andrónico Rodríguez (espero que) en algún momento me puedas responder, pongas la cara y seas valiente para hacerlo, porque la vez que nos citaste en la rotonda de la plazuela Colón, en un café, donde nos sentamos. yo dije que soy varón, y como soy varón mantengo mi palabra", comenzó. Recordó que asistió a la cafetería acompañado por Tonchi Bascopé, que este último pidió que todos los celulares fueran "apagados" y que también se desprendió de una granada. "Lo primero que hizo Mario (Tonchy) Bascopé fue pedir que todos los celulares se apaguen en la mesa. Perfecto. Agarramos, Tonchy sacó una granada que teníamos, de gas. Las cosas como son. Y dijo (Tonchy): 'aquí, las cosas las vamos a hablar de manera transparente'. Le digo (a Andrónico): '¿qué quieres?'. Me dice que quería ingresar a Cochabamba para hacer una reunión en la plaza principal y partir a La Paz. No quería quedarse en Cochabamba. Nos pidió que dejáramos de atacar, le dije: 'un ratito'". Continuó resaltando su "valor", señalando que no le teme a Evo Morales ni a "nadie". "No les tengo miedo, nunca les tuve ni les tendré. Si me tengo que morir, muerto o preso, pero en Bolivia. Le dije: 'bueno, un ratito, tú estas viniendo a atacar y nos estamos defendiendo'. Y me dijo que él tenia la sede de las Seis Federaciones del Trópico y que pagaban impuestos, pagaban un solvento por mantener su edificio en la plazuela Busch". Yassir mencionó, entonces, sobre el supuesto dinero que le habría ofrecido Andrónico. "Yo le dije que no vendemos nuestros ideales. Tonchy se molestó y le dijo que no somos payasos para que viniera a ofrecernos macanas. Y nos ofreció 500 mil dólares a cada uno ¡Nos matamos de risa y le dijimos que no iba a pasar! No pensábamos vender los ideales. Tonchy y yo nos miramos. Era un chiste. Él nos dijo que íbamos a ver. Agarró, se molestó, se paró, nos agradeció, nos dimos la mano, y le dije: 'espero volverte a ver'. Nos fuimos".