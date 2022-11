Megáfono en mano ministros vitoreaban a Arce en el Legislativo; opositores plantaron cara







08/11/2022 - 17:35:56



Página Siete.- Cual si se tratara de un partido de fútbol, el Gabinete Ministerial vitoreó el discurso de Luis Arce con aplausos, gritos, ademanes, banderas y hasta con un megáfono que llevó el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, a la presentación del informe presidencial.

El presidente Luis Arce dio lectura a su informe del segundo año de gestión, tras haber sido posesionado el 8 de noviembre de 2020.

Las incidencias

El evento comenzó pasadas las 10:30, la Guardia Indígena Originaria Campesina escoltó al Mandatario desde la Casa Grande del Pueblo hasta el hemiciclo de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Tras su llegada, la diputada de Creemos, María René Álvarez, increpó al exmandatario cuando éste bajaba por las escaleras del Hemiciclo. La parlamentaria sostenía un cartel con el siguiente escrito: “Nos pueden golpear, nos pueden cercar, nos pueden matar, pero nunca podrán doblegar a Santa Cruz. Viva la tierra de valientes”.

Posteriormente, Arce dio lectura a su informe, destacando los logros de su gestión. Representantes de los sectores sociales aplaudieron el informe del dignatario.

En medio de la lectura del informe, el Gabinete Ministerial comenzó a ondear banderas azules, junto a los aplausos. El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, levantó las manos en reiteradas oportunidades y a cada momento en el que se vitoreaba a Arce.

“Lucho, Lucho, Lucho”, coreaban los ministros cada vez que el mandatario destacaba las cifras económicas de su gestión. Y cuando Arce nombraba una a una las obras realizadas, los ministros y parlamentarios “renovadores” gritaban a una sola voz: “¡Bravooo!”.

El ministro Montaño, por otro lado, llevó un megáfono para apoyar con más fuerzas al presidente durante su discurso. Las autoridades del Ejecutivo se encontraban en un palco del ala izquierda del Hemiciclo, espacio reservado también para representantes de sectores sociales.

Esto es lo que se vio durante el infiorme

Correo del Sur.- Una diputada le plantó cara al presidente Luis Arce y dos ministros dirigieron a sus sectores para aplaudir cada idea lanzada por el Jefe de Estado en su discurso-informe ante el pleno de la Asamblea, este martes.

Estos y otros elementos fueron parte de la sesión legislativa que este martes recibió al Primer Mandatario, una de las más largas alocuciones de su periodo de dos años exactos.

“Nos pueden golpear, Nos pueden cercar, Nos pueden matar, PERO NUNCA PODRÁN DOBLEGAR A SCZ. VIVA LA TIERRA DE VALIENTES!!!! Yo NO ME RINDO, Yo NO ME ARRODILLO frente al gobierno terrorista de #LuchoArce. Los principios de Democracia y Libertad no se negocian JAMÁS!!”, dice el posteo de la disputada cruceña María René Álvarez, el que acompañó con una foto portando un letrero con el mismo mensaje.

Minutos antes, la legisladora de filas de la alianza Creemos se puso en medio camino de Arce, cuando este ingresaba al Legislativo, como desafiando su investidura.

Entre otros actores, en la testera apareció el nuevo presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado (MAS), resistido por el ala evista del oficialismo y apoyado por la facción renovadora del mismo partido político.

Y el dos veces reelegido presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, que empezó su tercer periodo consecutivo, llegó tarde a la sesión. Rodríguez es uno de los leales del líder del MAS, Evo Morales, en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Tampoco pasó desapercibida para las cámaras la actitud de los ministros de Gobierno, Eduardo del Castillo, y de Obras Públicas, Édgar Montaño, respectivamente, quienes alentaban a los sectores sociales para aplaudir las palabras del mandatario.

Cual directores de orquesta, el primero gesticulaba constantemente y agitaba las manos y brazos, mientras que el último impartía órdenes con un megáfono en mano.