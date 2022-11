El Gobernador de La Paz insta al presidente Arce a dar de una vez solución al conflicto por el Censo





08/11/2022 - 17:12:24

Erbol.- El gobernador de La Paz, Santos Quispe, instó al presidente Luis Arce a dar “de una vez“ una solución al conflicto por la definición del Censo Nacional de Población y Vivienda frente al persistente paro indefinido en Santa Cruz. “Yo le digo al presidente (Luis Arce debe) solucionar de una vez (el conficto), ya sea en 2023, en diciembre, lo haremos en diciembre; si se va a hacer en 2024, en el primer trimestre; lo haremos en 2024, pero tiene que darse una solución para todos”, instó. Quispe observó la demora en el trabajo de la mesa técnica en Trinidad, debido a que –en su criterio–, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, se aprovecha de la situación para buscar generar nuevos conflictos en el resto de los departamentos. Cuestionó además al gobernador cruceño y al presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, por el paro nacional, sin embargo, dijo en La Paz se encuentran con normalidad y no lo acatará. “Ellos piensan que son las personas que mandan a toda Bolivia. Camacho y el Comité Cívico no mandan, solamente están en Santa Cruz”, añadió. Santa Cruz cumple 18 días de un paro indefinido en demanda de la realización del Censo en 2023 y no así en 2024 como lo establece el Decreto Supremo 4760. El trabajo de la mesa técnica de Trinidad comenzó el pasado 4 de noviembre y es por tiempo y materia. No se tiene una fecha establecida de su conclusión. El Gobierno busca llegar a consensos para definir la fecha definitiva con la ayuda de organismos internacionales.