No habló del Censo, no sé en qué país vivirá: Calvo y Camacho critican el discurso de Arce





08/11/2022 - 17:01:07

Erbol.- Tras el informe de gestión del presidente Luis Arce, el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, y el gobernador Luis Fernando Camacho reprocharon al mandatario por haber omitido temas como el conflicto por el Censo y el paro de 18 días que se lleva adelante en territorio cruceño. “No habló nada del Censo, o sea, no sé en qué país vivirá este señor presidente, que en realidad nos ha contado una historia de una novela, pero no la realidad del pueblo boliviano”, criticó Rómulo Calvo. “Lamentablemente (Arce) no se refirió en el verdadero problema en el que estamos, al día 18 de paro y al hombre no se le ocurrió tocar el punto, ni mostrar voluntad, ni siquiera preocupación. Es triste lo que hace el gobierno del Movimiento al Socialismo”, acotó el gobernador Camacho. Para Calvo, el discurso de Arce estuvo llenó de “soberbia” y de “número mentirosos”, como si se estuviese refiriendo a otro país, como Suiza. Dijo que esa misma soberbia es demostrada en el mesa técnica por el Censo, donde aseguró que no se escuchan a los diferentes posiciones y solamente el Gobierno busca imponer que el estudio nacional se haga en 2024. Calvo señaló que una decisión política está en manos de Arce para dar solución a este conflicto. En criterio de Camacho, el presidente Arce tiene el mismo discurso que Evo Morales, con la única diferencia de que uno lo lee y el otro no. Acusó también al mandatario de seguir imaginándose “fantasmas” de que lo quieren derrocar o desestabilizar. “Vamos a ser honestos: ¿Qué obra importante ha hecho Arce o qué idea brillante para sacar de la crisis que se viene ha tenido?”, cuestionó. Los dirigentes cruceños ratificaron que continúa el paro cívico y agradecieron por el esfuerzo de los 18 días.