Choquehuanca advierte que los logros del Proceso de Cambio serán defendidos ante toda amenaza





08/11/2022 - 16:56:06

El vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, afirmó este martes que los logros del Proceso de Cambio serán defendidos ante toda amenaza promovida por políticos que actúan desde las instituciones cívicas y la clandestinidad, fabricando división y caos en el país. “Hoy percibimos claramente dos modos de comportamiento político en el país, un grupo de políticos que pretende unir al país y el otro grupo que actúa desde las instituciones cívicas y desde la clandestinidad 2.0, fabricando división y caos”, denunció Choquehuanca durante su discurso inaugural de la legislatura 2022-2023 en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Luciendo un poncho rojo, que comúnmente luce en los actos protocolares, el vicepresidente señaló que esos sectores alientan el divisionismo; sin embargo, son de “naturaleza débil y progresivamente están perdiendo su poder”. Por ello, dijo, estos sectores están desesperados y tienen prisa de implementar sus agendas de generar “división y caos”. No obstante, citando la obra de Sun Tzu, El Arte de la Guerra, Choquehuanca dijo que “si conoces al divisionista y te conoces a ti mismo, no debes temer el resultado de cientos de batallas”. Desde el 22 de octubre, el Comité Interinstitucional, que aglutinó al Comité Cívico Pro Santa Cruz y al gobernador Luis Fernando Camacho, cumple un paro indefinido en la capital cruceña en demanda de que el Censo de Población y Vivienda se realice en 2023. Ante esas movilizaciones, Choquehuanca señaló que se seguirá trabajando bajo la dirección del presidente, quien logró el mayor crecimiento económico, la menor tasa de inflación a nivel regional y global, además de récord en exportaciones y con la reducción de la pobreza consolidando una “inclusión social nunca antes vista en el país”. “Por todo ello, los logros del proceso de cambio serán defendidos ante toda amenaza, está dicho”, sentenció Choquehuanca, cuyo discurso se extendió por unos 20 minutos. Antes de terminar su intervención, el vicepresidente advirtió que “los traidores serán traicionados, los mentirosos serán engañados y los ladrones serán robados”. “Si estás sembrando bien, no te preocupes de la cosecha”, aseguró.