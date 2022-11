Gobernador de Santa Cruz califica de pobre y cargado de confrontación el discurso de Luis Arce





08/11/2022 - 16:41:54

Desde Santa Cruz, el gobernador Luis Fernando Camacho calificó de pobre y cargado de confrontación, el discurso del presidente Luis Arce al cumplirse dos años de su gestión. Camacho, indicó que el discurso de Arce con el del expresidente Evo Morales, son iguales. “La única diferencia es que uno lo lee y el otro no lo lee, pero es absolutamente igual”, dijo. Cuestionó que no se hayan tocado temas que preocupan al conjunto de la población boliviana como las reservas del país, el narcotráfico infiltrado en el Gobierno o la situación política actual que atraviesa el día 18 de paro indefinido en el departamento cruceño. “Al hombre no se le ocurrió tocar el punto, ni mostrar voluntad, ni siquiera preocupación. Es triste lo que hace el Gobierno cargado de pobreza y confrontación, imaginándose fantasmas por atrás que lo quieren derrocar o que lo quieren desestabilizar, absolutamente lo mismo”, expresó. El gobernador cruceño, puntualiza la situación política actual, la salud y educación, como temas de prioridad de los bolivianos y a los que precisamente no se refirió. “Hoy día ratifica una vez más ese espíritu confrontador que tiene. Los problemas de Bolivia parece que no son sus problemas, más son sus problemas internos que le preocupan, que la situación del país”, añadió.