El informe de Arce en la prensa: No habló del censo y sacó el discurso de desestabilización





08/11/2022 - 16:31:57

El presidente Luis Arce presentó este martes su informe de gestión en la Asamblea Legislativa Plutinacional, el mismo que fue reflejado por la prensa nacional de manera coincidente en que dejó de lado el grave conflicto por el censo y que sacó nuevamente el discurso de desestabilización. Los detalles no pasaron desapercibidos para la prensa como refleja El País destaando que Arce celebró su segundo aniversario en lo alto de la Casa Grande del Pueblo con un acto formal e institucional, aprovechando el inicio del periodo de sesiones la Asamblea Plurinacional. Esta vez iba preparado, y Bolivia TV también. La producción no solo supo filtrar el griterío que llegaba desde los curules, esta vez a cuenta del censo y no del golpe, sino utilizarlo a su conveniencia para que parecieran gritos de apoyo propio, que los hubo, aunque claramente disminuidos al calor de los recientes acontecimientos. Los encabezamientos de los medios Arce evita hablar de la fecha definitiva del censo y asegura que no permitirá la toma del poder por la fuerza, así es como tituló su portada El Deber, complementando que eel presidente, Luis Arce, no se refirió a la fecha definitiva del censo, pese a que Santa Cruz cumple el día 18 del paro y las protestas se extienden a otras regiones. Eso sí, advirtió que no permitirá que el poder político sea tomado por la fuerza y avisó que no avalará intereses regionales. “Jamás permitiremos la toma del poder por la fuerza y volver a rifar nuestros recursos naturales. Tenemos certeza del respaldo de nuestro pueblo; nuestro pueblo es sabio y reconoce un gobierno nacional patriota que busca el interés nacional por encima de intereses sectarios o regionales”, dijo en el prolongado informe que dio este martes en la Asamblea Legislativa. En dos horas y media de discurso, Arce no habla del censo y apunta a grupos que buscan “desestabilizarlo”, titula Página Siete, rescatando que el presidente Luis Arce culminó cerca de las 14:00 de este martes su informe de gestión por los dos años en el Ejecutivo. En una sesión legislativa marcada por vitores de un sector del Movimiento Al Socialismo y pedidos de censo, el mandatario evitó durante dos horas y media tocar el tema de la encuesta poblacional y apuntó —sin dar nombres— a grupos que supuestamente pretenden desestabilizarlo. La comparecencia de la máxima autoridad del país se centró en decenas de datos estadísticos principalmente de la economía, pero también de aspectos como la salud, la educación y la justicia. Hizo un detallado repaso por varios de los proyectos de su administración y constantemente se refirió a la situación durante el Gobierno transitorio de Jeanine Añez. Arce: Quienes sembraron odio, racismo y confrontación, no nos arrancarán sueños, refleja La Razón, añadiendo que “los que sembraron odio, racismo y confrontación entre hermanos, no nos arrancarán los sueños”, arengó en el final de su mensaje en ocasión de los dos años de su gobierno. Arce, que había comenzado su discurso a las 11.28 de este martes, no se refirió al Censo de Población y Vivienda, como se esperaba, aunque hizo algunas alusiones. Tras casi 3 horas de informe, Arce elude Censo, da números y afirma que "no se doblegarán", titula el diario Opinión de Cochabamba, destacando que tras casi tres horas de informe por sus dos años de gestión, el presidente del Estado Luis Arce no realizó ningún comentario respecto al principal problema que atraviesa su gestión, el tema del Censo, y se limitó a dar números referentes al ámbito económico, de educación, manejo del COVID, deportes, entre otros. Al finalizar su intervención en la Asamblea Legislativa Plurinacional, Arce se dirigió a sus simpatizantes y arremetió contra, como calificó, “grupos desestabilizadores” refiriéndose a los representantes cívicos en Santa Cruz y quienes apoyan el pedido de Censo 2023. Dentro del hemiciclo, se vio también las protestas de parlamentarios de oposición, quienes increparon a Arce para definir una fecha del Censo, y la división masista, por un lado “luchistas” junto a ministros de Gobierno aplaudían y vitoreaban cada idea y oración de Arce y por otro los evistas quienes se mantuvieron en silencio todo el momento con un cartel que decía: “leales siempre, traidores nunca”. Informe presidencial: Arce resalta economía y evita hablar de conflictos internos y del censo, publica Los Tiempos, complementando que en un informe de más de dos horas, el presidente Luis Arce aseguró que el país avanza en su “recuperación económica” y evitó tocar temas críticos de su gestión, como el conflicto por el censo y la división en el MAS. El informe ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) duró casi dos horas y media. El mandatario fue ovacionado por los legisladores "luchistas", pero fue seguido con indiferencia por el bloque "evista", mostrando la división al interior del MAS. El ala "evista" del MAS acusó a Arce de dilatar el problema del censo para "ocultar" denuncias de corrupción y narcotráfico. El Mandatario también fue acusado de impulsar, junto al vicepresidente David Choquehuanca, su candidatura presidencial para 2025. Sin hablar del Censo, Arce destaca economía del país y denuncia planes de desestabilización, refleja el diario Correo del Sur, destacando que el presidente Luis Arce presentó su informe de dos años de gestión, en una sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional marcada por gritos a su favor y pedidos de Censo en 2023 de parlamentarios opositores. La presentación de su informe le tomó dos horas y 35 minutos al Mandatario que comenzó a hablar a las 11:25 y terminó a las 14:00, sin mencionar el Censo. Enfocó su discurso a resaltar a Bolivia como referente de economía en la región y al final, denunció intentos de desestabilización. Estos 7 periódicos nacionales coincidieron en sus titulares sobre el desdén del presidente al paro por el censo que ya lleva 18 días de paro, la falta de una predisposición para solucionar ese conflicto que amenaza esparcirse por el país y las críticas por no cambiar su discurso de que se ve amenazado en una retórica de desestabilización. Los políticos de oposición y la dirigencia de los cívicos cruceños han coincidido en manifestar que el presidente vive otra realidad a la de todo el país, donde todo está bien económicamente y que los visibles problemas no existen. Así se reflejó el mensaje del presidente Arce en la prensa nacional que no ha escatimado adjetivos para reflejar una falta de objetividad en su mensaje, recordando el supuesto golpe y que se encuentra bajo amenazas de desestabilización.