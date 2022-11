Britney Spears padece una rara condición tras ser internada contra su voluntad





08/11/2022 - 11:36:07

Britney Spears recurrió a su perfil de Instagram y reveló a sus más de 41 millones de fanáticos y seguidores que padece un daño en los nervios del lado derecho de su cuerpo. La condición médica de la estrella del pop de 40 años se debe al tiempo que pasó en un centro médico en el que fue internada en contra de su voluntad en 2019. La intérprete de 'Toxic' habló sobre los problemas de salud que ha estado experimentando mientras compartía un video en Instagram, revelando que "no hay cura" para el daño a los nervios, que le causa mucho dolor y entumecimiento. A pesar de esto, descubrió que bailar ayuda a aliviar algunos de los síntomas. "Estoy bailando ahora Victoria... sí… Dañó el nervio del lado derecho de mi cuerpo... no hay cura excepto Dios, supongo", comenzó en el pie de foto, sin explicar exactamente quién es Victoria. Ella continuó: "A veces, el daño a los nervios se produce cuando no recibes suficiente oxígeno en tu cerebro... tu cerebro literalmente se apaga... bla, bla, bla, vieja historia... en ese lugar no respiré cuando estuve allí... el daño en los nervios hace que partes de mi cuerpo se entumezcan. Spears reveló que se despierta "como tres veces a la semana en la cama con las manos completamente adormecidas" y siente "alfileres y agujas" en el lado derecho de su cuerpo."Se me dispara hasta el cuello y la parte que más me duele es la sien en la cabeza... me pica y da miedo", explicó, y agregó que "los últimos 3 años desde que salí de ese lugar he estado en un leve estado inconsciente... No podía enfrentarlo”. “Ese lugar” al que se refiere la cantante parece ser una referencia a la institución médica a la que ingresó en contra de su voluntad en 2019. "Era como si fuera demasiado aterrador estar aquí... aunque mi Instagram no ha estado a la altura de la mayoría... oye, oye, oye, me dio existencia y me trajo aquí", continuó, antes de compartir que no siente el dolor cuando baila. “Es como si mi mente literalmente fuera a un lugar de mi niño interior. Y aunque ya no me muevo como solía hacerlo... realmente creo que mi fe me dio fuerzas... por la gracia de Dios, finalmente encontré un medicamento con el que realmente siento que el oxígeno va a mi cerebro y a través de mi cuello", escribió. Continuó compartiendo que sus problemas de salud han "mejorado mucho" en los últimos meses.”Mis ojos están más abiertos ahora y puedo mantener mi cabeza erguida correctamente... He hecho un buen trabajo tratando de lograrlo. De cualquier manera, estoy mejorando mucho, puedo respirar... Me siento más inteligente porque bueno, Jesús, ahora puedo respirar... De cualquier manera, estoy respirando ahora y puedo bailar al compás... Les envío todo mi amor a todos. solo uno de ustedes... Esta soy yo esta mañana... ¡¡¡Voy a pasar la aspiradora ahora!!!', terminó la publicación.