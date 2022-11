Morales presiona a Arce por segunda vez para que defina la fecha del Censo





08/11/2022 - 10:50:26

El expresidente y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, salió este martes por segunda vez en 24 horas, presionando al presidente del Estado Luis Arce a definir una fecha, hoy en su discurso por sus dos años de gestión, para el proceso nacional. “Reiteramos nuestro pedido para que anuncie una fecha definitiva del Censo y permita que el pueblo vuelva a trabajar. No decidir es prestarse al juego de la derecha”, tuiteo Morales. El exmandatario le recordó a Luis Arce y al vicepresidente David Choquehuanca que desde su partido se los nombró candidatos para buscar justicia, mejoras en la economía y en el proceso de cambio. Asimismo, aprovechó para arremeter, una vez más, contra "algunos ministros", a los que considera que responden a la derecha. “Lamentamos y rechazamos la falta de sensibilidad y solidaridad de algunas ministras y ministros con el sufrimiento de hermanas y hermanos que cada día comprueban la destrucción de su economía familiar por un paro que podía evitarse con un manejo oportuno y responsable”, agregó. Refiriéndose a las mesas técnicas que se desarrollan en Trinidad y que este martes cumplen cuatro jornadas de trabajo, afirmó que algunos de los asistentes solo están ahí para “posicionarse políticamente con el debate de una fecha”, mientras que la población sufre porque sus ingresos ya no alcanzan y sus deudas crecen. “El censo no es para generar pobreza”, insistió. “Pedimos a nuestros hermanos #LuchoYDavid responder a la esperanza que hemos depositado en ellos como MAS-IPSP al nombrarlos candidatos. Hemos confiado en ellos para recuperar la democracia, buscar justicia para las víctimas del golpe y cuidar la economía y el Proceso de Cambio”, remarcó Morales, a través de su cuenta oficial de Twitter. Morales y toda su ala masista vienen protagonizando cruces con funcionarios del Gobierno. Este lunes, uno de los mas polémicos fue el reclamo del diputado Héctor Arce, quien, de manera directa, responsabilizó a las máximas autoridades de "dividir" al Movimiento Al Socialismo.