La Paz demuestra en mesa técnica que calendario del censo del INE se puede reducir hasta 6 meses





08/11/2022 - 09:12:06

El personal técnico de la Alcaldía de La Paz demostró en Trinidad que con el recorte de hasta seis meses a los tiempos de las 750 actividades, previstas en el cronograma del Instituto Nacional de Estadística (INE), se puede realizar el censo en 2023, entre ellas la contratación de personal, compra de equipos tecnológicos, entre otros. “Sumando toda esta nuestra reducción de tiempos llegamos a que son entre cinco a seis meses que se reducen, por lo tanto estamos en el 2023, esa es nuestra evidencia y esa es nuestra propuesta y la vamos a mantener para el último trimestre de 2023”, afirmó la secretaria municipal de Planificación, María del Carmen Rocabado, después de precisar en qué actividades se pueden recortar los tiempos para realizar la consulta el próximo año. En conferencia de prensa, Rocabado, junto al alcalde Iván Arias, explicó cómo es factible reducir los tiempos del cronograma presentado por el INE. Informó que el personal técnico de La Paz recibió una lámina con el Diagrama de Gantt donde se detalla de manera general las actividades secuenciales propuestas por el INE. En el referido diagrama se evidenció, dijo, que los plazos para cumplir la etapa precensal “se han extendido”. “Este diagrama nos muestra que ellos extienden los plazos, no de manera paralela sino secuencial, por ejemplo no van a trabajar diciembre y enero porque va a haber época de lluvias, en ningún censo se paraliza la actividad del levantamiento cartográfico en el área borde, limite o el área dispersa, solamente porque las brigadas no van a trabajar”, explicó Rocabado. Como respuesta a ese cronograma, la secretaria de Planificación detalló varios aspectos donde se pueden reducir los tiempos de trabajo, como el incremento de brigadas censales de 500 a 3.000, para hacer el operativo de campo, que el censo experimental se puede acortar en dos meses, que al ser el censo un tema de prioridad nacional las recomendaciones de los organismos internacionales no son un óbice para agilizar los plazos y que la contratación de la empresa de captura de datos se puede hacer “con norma BID, con una no objeción por excepción”, lo que reducirá este proceso en cuatro meses. “En el cuestionario censal y la captura de datos nos entrampamos, nos dicen que deben ser escáneres especiales, que de repente no hay en Bolivia. Nosotros dijimos que es prioridad nacional, el DS 4546, ratificado por el DS 4760, dice que es prioridad nacional la realización del censo, por lo tanto los organismos internacionales, de acuerdo a la prioridades nacionales como han sido muchas de las otras acciones, pueden hacer excepciones y la norma a nivel de cooperación internacional también lo permite”, dijo. Con relación al tiempo perdido por el INE desde que se emitió el Decreto Supremo No 4760 en julio de 2021, Rocabado cuestionó que el INE no haya gestionado la adquisición de materiales como el papel, el cual tiene un gramaje especial. “A nosotros nos sorprende, ¿por qué no lo han hecho en julio, agosto, septiembre del año pasado?, nosotros hemos dicho y ¿qué han hecho desde el 21 de julio de 2021 hasta el 12 de julio de 2022?, ¿qué se ha hecho?, ¿por qué no han importado?, ¿por qué no hicieron la licitación?”, manifestó. En relación al reclutamiento de censistas, la autoridad municipal reveló que el INE argumentó que este trabajo no es sencillo por lo cual requiere tiempo. “Nos han dicho que 20% desiste, que los perros los persiguen, que tienen miedo, que no pueden llegar, que no tienen experiencia, por favor, nosotros hemos propuesto que el Ejército Boliviano, ustedes lean el DS 4546 y el DS 4760, establece que el Ejército Boliviano, la Policía y todos los funcionarios públicos están a disposición del Gobierno, el momento que sea necesario y eso es lo que les hemos pedido”, añadió.

Rocabado explicó que el equipo técnico municipal que dirige realiza ajustes permanentes a la ruta crítica que permita llegar al mes de octubre de 2023 con un censo viable. “Nosotros estamos permanentemente trabajando, actualizando nuestros datos, hora a hora, con el equipo técnico que nos representa. La postura del municipio de La Paz y de otros sectores como la Universidad Gabriel René Moreno, la UMSA, el municipio de Tarija, ha sido mantener el censo en el último trimestre de 2023, es factible y lo hemos demostrado”, aseveró.