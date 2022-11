Alcalde Arias cuestiona al INE que se resiste a modificar su cronograma







08/11/2022 - 09:08:30



El alcalde Iván Arias aseguró este lunes que el Instituto Nacional de Estadística (INE) se niega a modificar su cronograma de 750 actividades para realizar el censo y aceptar las sugerencias que los equipos técnicos de La Paz y Santa Cruz han realizado en las sesiones del fin de semana en la mesa técnica de Trinidad.

También destacó que uno de los argumentos esgrimidos por el INE para no modificar su agenda y las fechas es que los organismos internacionales pusieron como condición cumplir esos plazos de cara a realizar el censo en 2024.

“Ponen argumentos como el que son los organismos internacionales los que nos ponen las condiciones, discúlpenme, eso escucharlo de un Gobierno que normalmente habla muy mal de los organismos internacionales y que ha dicho que ellos tienen que acomodar es raro. Ahora resulta que son más papistas que el papa, que hay que cumplir los procedimientos, señores cuando hay una urgencia nacional los organismos internacionales, que son los que nos dan crédito, acomodan la normativa a lo que necesita el país”, refirió Arias en Radio Fides.

Detalló una serie de actividades del cronograma del INE que pueden ser acortadas y ajustadas en los tiempos de ejecución con el uso de las capacidades instaladas que tienen instituciones como la Universidad Mayor de San Andrés.

“Que tenemos que contratar personal y eso toma 150 días, hay un decreto que establece que todo funcionario público debe ponerse al servicio del INE y de todo el proceso censal, ¿por qué no utilizamos las capacidades instaladas que ya tenemos si es que no podemos contratar? Que tenemos que comprar movilidad, es una necesidad, el Estado tiene más de 500 instituciones, ¿por qué no le pide a cada institución dos movilidades y solucionamos el problema?”, se peguntó Arias.

La primera autoridad de La Paz puso otros ejemplos que hacen viable acortar tiempos, como el de los escáneres, los cuales pueden ser solicitados en calidad de préstamo al Tribunal Supremo Electoral o a la Argentina, que recientemente hizo su censo.

“Todo es no, no, no, no se puede y simplemente salen a decir parece que no tenemos propuesta. Nosotros ayer (domingo) hemos demostrado que aumentando brigadas para levantar la actualización cartográfica estadística, porque ahora tienen 518 brigadas, les hemos dicho: ¿por qué no aumentamos a 3.000 o 2.000 mil? Tenemos capacidades instaladas en las universidades, ‘no es que es noviembre y diciembre y los jóvenes ya están en vacaciones’, pero hay incentivos si hasta para bailar hay incentivos”, dijo Arias.

Otra de las observaciones que hizo el alcalde de La Paz es que durante las sesiones del fin de semana, el INE se negó a entregar la información detallada de su cronograma, tal como si se tratara del descubrimiento “de un nuevo planeta”.

“El INE se niega a entregar la información como si fuera el descubrimiento de la piedra filosofal o el descubrimiento de un nuevo planeta, no quieren bajar, no quieren compartir, dicen que no se puede compartir; yo nunca hubiera imaginado que una información técnica que habla del proceso y de los elementos para hacer un censo tenga que ser materia de discusión”, añadió.

Arias destacó que recién desde este lunes la mesa técnica trabaja en tres comisiones: socialización, boleta censal y actualización cartográfica estadística. A su juicio esta situación debió empezar de esta manera el sábado porque hasta el domingo en horas de la noche se alcanzó a analizar 346 actividades de 750 planteadas por el INE.