La protesta por el censo se extiende por ciudades con medidas débiles





08/11/2022 - 08:58:20

Página Siete.- La protesta por el censo 2023 se extendió a las principales ciudades del país con medidas débiles. Cuatro cívicos iniciaron ayer una huelga en Cochabamba, hubo bloqueos en Tarija y una vigilia en la Universidad Autónoma del Beni (UAB). En La Paz, tres diputados habilitaron otra huelga de hambre. En Santa Cruz, universitarios y docentes protagonizaron ayer una multitudinaria marcha. El presidente del Comité Cívico de Cochabamba, Apolinar Rivera, lideró ayer la instalación de una huelga de hambre en la sala Justicia y Paz de la iglesia de San Francisco. Aseguró que también se sumaron a la medida los representantes del comité cívico femenino y de los gremiales, además de un delegado de la Central Obrera Departamental (COD). De acuerdo con Rivera, los dirigentes asumieron esa decisión como parte de una medida de presión “para exigir al Gobierno que el censo sea en 2023 con resultados oportunos”. Además, exigen el levantamiento del “cerco criminal” que realizan los movimientos sociales al departamento de Santa Cruz, donde desde hace 18 días se cumple un paro indefinido. El dirigente cívico indicó que hoy se realizará la Asamblea de la Cochabambinidad, reunión en la que se podrán asumir otras medidas de protesta. Agregó que en esa región sólo se realiza esa protestas porque los transportistas, gremiales y la federación de empresarios solicitaron no radicalizar las medidas porque buscan “reactivar la economía del departamento”. Medios locales informaron que algunos vecinos –que se identificaron como la Unión Civil Organizada– intentaron bloquear de forma esporádica algunas avenidas de la zona norte y oeste. La Policía levantó la protesta. En Tarija, algunas calles amanecieron bloqueadas desde horas de la mañana. Universitarios y algunos vecinos cerraron las vías. Medios locales informaron que horas más tarde el bloqueo se levantó y las calles estaban expeditas. Se registraron amagues de enfrentamiento en el puente San Martín, donde hubo bloqueos. “¡Censo 2023, censo 2023!”, gritaba la gente que se apostó en el lugar con la bandera tarijeña. “¡Somos mayoría, carajo! ¡No más fraude, carajo!”, gritaba otro grupo, mientras otras personas llegaron al lugar para intentar desbloquear el sector. Hubo amagues de enfrentamientos. Dos mujeres se agarraron de los cabellos y a golpes. En La Paz, tres diputados de Comunidad Ciudadana (CC), Miguel Roca, María José Salazar y Lissa Claros, iniciaron ayer una huelga de hambre en el salón Multipropósito de la Asamblea Legislativa Plurinacional. “En este momento nos declaramos en huelga de hambre porque el Gobierno quiere dilatar el censo. Es en solidaridad con el pueblo cruceño y el boliviano, que exige una demanda legítima como es el censo para 2023”, indicó Claros. Asimismo, los cocaleros de Adepcoca postergaron el bloqueo de rutas para la siguiente semana. En Beni, varias personas instalaron una vigilia en la puerta de la facultad de Economía de la UAB, donde se realiza la mesa técnica. “Mantendremos la vigilia de forma pacífica y estaremos aguardando expectantes para tener resultados positivos para el país (...). Por culpa de ellos hay confrontación, la canasta familiar está en alza de precios. Hizo un mal cálculo político”. dijo una de las representantes de los cívicos, Priscila Dante. Todos estos departamentos iniciaron ayer diferentes medidas de presión para apoyar a Santa Cruz, que ya lleva 18 días de paro indefinido. Las protestas exigen que el censo se realice en 2023. Ayer, en horas de la tarde también, se realizó una multitudinaria “Marcha de Marchas” de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) de Santa Cruz, donde docentes y estudiantes exigieron que el censo se haga el siguiente año. En la multitudinaria marcha, los asistentes resolvieron cuatro medidas, como dar su apoyo al rector de la Uagrm, Vicente Cuéllar, y a los técnicos del Comité interinstitucional; no permitir más cercos a Santa Cruz y dar un plazo hasta hoy al Gobierno para solucionar el conflicto. Además, se declararon en emergencia. En Oruro existe una posición dividida. El presidente del Comité Cívico que apoya la movilización, Adolfo Camacho, anunció una huelga, pero no se concretó. El otro dirigente, Cecilio Pérez, dijo que no acatará el paro porque “no se puede paralizar la economía boliviana”. En Chuquisaca, Cidepro organiza un paro desde el miércoles. Se creó –por separado– el Movimiento Social Ciudadano, liderado por Jorge Almaraz. Ambos buscan un censo en 2023 “para saber cuántos habitantes tenemos para una distribución equitativa de recursos”. En Potosí, la presidenta del Comité Cívico, Roxana Graz, aseguró que iniciarán las protestas después de festejar la efeméride departamental que se celebra el próximo 10 de noviembre. En Pando, en el Comité Cívico también anunciaron que a partir de hoy iniciarán un paro cívico con bloqueos en la capital. Los médicos de todo el país cumplen un paro de 24 horas Los médicos de todo el país se organizaron para realizar un paro de 24 horas. El Gobierno anunció “mano dura”. “Desde las cero horas de este martes se realizará el paro de 24 horas a nivel nacional”, informó ayer el presidente del Codesa de Tarija, Evert Salazar. Según el representante del sector, se asumió esa decisión porque los médicos también están solicitando el censo en 2023. “Es importante porque ayudará también a la distribución de recursos humanos y a la creación de los hospitales”. “Además, no se trata sólo del sector salud, sino de la defensa de la democracia a nivel nacional. Todos debemos ser escuchados”, puntualizó el galeno. Agregó que luego de esa jornada de movilizaciones también se realizarán bloqueos en cada departamento. La Confederación de Choferes de Bolivia dio un plazo de 72 horas al Gobierno y a la Gobernación de Santa Cruz para que se levante el paro indefinido, caso contrario, anuncian bloqueos y movilizaciones a partir del jueves en todo el país. “Tenemos una pérdida de más de 12 millones de bolivianos”, dijo Lucio Gómez.