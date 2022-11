Quieren cansarnos: Cívicos advierten con masificar protestas ante lentitud de mesa técnica





08/11/2022 - 08:41:29

Correo del Sur.- Al cierre del decimoséptimo día de paro y la tercera jornada de trabajo de la mesa técnica en Trinidad, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, cuestionó la “tozudez” del Gobierno nacional de no fijar una fecha definitiva para el Censo de Población y Vivienda y advirtió con masificar las protestas. “Vamos a tomar decisiones de posiblemente incrementar las medidas si el Gobierno sigue con esta tozudez, inoperancia y poca voluntad de no darle al pueblo un Censo en 2023”, indicó el líder cívico cruceño, en una conferencia de prensa en puertas de su domicilio. Para Calvo, en la reunión técnica se evidencia que el Gobierno nacional no tiene interés de solucionar el conflicto y “parece que están midiendo la escala nacional para tomar una decisión”. “No vemos un avance, vemos cada vez que buscan una excusa”, cuestionó. Agregó que no permitirán que “se siga humillando a los técnicos”, tildó de “inútil” al ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, y pidió su cambio porque “solo está haciendo retardar” la solución del conflicto. “No se descarta ninguna medida, no podemos seguir jugando con el sacrificio del pueblo, el Gobierno nos quiere cansar”, sostuvo Calvo, al anunciar que en las próximas horas se reunirá el Comité Interinstitucional de Santa Cruz para analizar las acciones a seguir. Agregó que una de las medidas "puede ser" el cerco a instituciones del Estado en Santa Cruz. La mesa técnica para fijar la fecha definitiva del Censo cumple este lunes su tercera jornada de trabajo, en la que se formaron tres grupos con la intención de avanzar más rápido. En tanto, el Gobierno nacional afirma que se trabaja con base en la propuesta de realizar el empadronamiento en 2024 y que el planteamiento de Santa Cruz de hacerlo el próximo año no tiene sustento técnico.