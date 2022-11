Rolando Cuellar dice que el dedazo se terminó y que evistas fueron un estorbo para el Gobierno





07/11/2022 - 21:28:45

Correo del Sur.- El diputado suplente del Movimiento Al Socialismo (MAS) Rolando Enríquez Cuellar afirmó que terminó la era de los "dedazos" que duró 14 años de Gobierno y que los parlamentarios del Trópico de Cochabamba “nunca más” tendrán puestos jerárquicos en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) porque durante dos años se comportaron como opositores y resultaron un “estorbo” para la gestión de Luis Arce. “Queremos decirle al ala radical (del MAS) que se terminaron los dedazos de los 14 años, vuelve la democracia al Movimiento Al Socialismo después de 14 años. Nosotros, el día de ayer, hemos mostrado la elección interna donde está el candidato del ala radical, el señor Freddy López que perdió con 55 votos y Jerges Mercado ganó con 72 votos. (…) El Chapare nunca más va asumir ningún cargo jerárquico”, declaró Cuellar. A pesar de las evidencias de la fractura del partido oficialista, el diputado suplente negó que exista una división en el MAS bajo el argumento de que “seis pelagatos y el Chapare” no representan a toda Bolivia. “No nos preocupa el Chapare, se apoyan a cuando aprobaremos las leyes, no los necesitamos, más bien son unos estorbos. Esos dos años han sido estorbos en la gestión del Gobierno, han sido un estorbo a la gestión del presidente Luis Arce”, añadió. El peso de los parlamentarios chapareños en la ALP se hizo más notorio durante la gestión legislativa 2021-2022, aunque desde el inicio de Gobierno siempre estuvieron presentes como cercanos del expresidente Evo Morales, líder del MAS-IPSP. En esta gestión que concluye, como jefe nacional de bancada en Diputados estuvo Gualberto Arispe y en la Cámara Alta, Leonardo Loza. Ambos chapareños. Asimismo, como presidente de la Cámara de Senadores continúa Andrónico Rodríguez por tercer año consecutivo. Al respecto, Cuellar sostuvo que la única persona rescatable del ala radical del MAS es Andrónico Rodríguez porque representa a la renovación y fue formado junto a las juventudes del MAS. Dijo que espera que siga con esa actitud de los últimos dos años de no interpelar a ministros. Por otro lado, Cuellar acusó a Freddy Mamani de reunirse en secreto con el asesor de Creemos, Walter Chávez, para “elegir a dedo al Presidente de la Cámara Alta”. Dijo que una de las pruebas es que el día que se suspendió la elección de la directiva en la Cámara Baja, los chapareños se salieron junto al ala radical de Creemos. Por otro lado, el jefe nacional de bancada, Andrés Flores, sostuvo que los que no quieren dejar el poder de esa instancia legislativa son los diputados chapareños, pero que en los próximos días todo se calmará y volverá a la normalidad.