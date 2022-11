Masistas se acusan de golpe y traición: Evistas advierten con declararse opositores al gobierno de Arce





07/11/2022 - 21:10:16

Página Siete.- A causa de discrepancias en las elecciones de directivas en la Cámara de Diputados, los legisladores del ala “evista” y los “renovadores” del Movimiento Al Socialismo (MAS) se lanzaron una serie de acusaciones por golpe y traición. Los “evistas” advirtieron con declararse opositores al gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca, a quienes responsabilizaron por la “fractura” en el partido azul. Las diferencias entre ambos bloques se agudizaron, luego de elegirse al diputado Andrés Flores como jefe de bancada nacional del MAS y a su colega Jerjes Mercado, como presidente de la Cámara de Diputados. El ala “evista”, seguidores de la línea dura de Evo Morales, rechazó esas designaciones porque consideran que se busca imponer una directiva desde el Ejecutivo. Apuntaron al presidente y vicepresidente de buscar dividir al MAS en el Legislativo. “Queremos denunciar a ese 55% que también ha sido traicionado por estos dos personajes, Luis Arce y David Choquehuanca, que están traicionando el voto de confianza”, apuntó el diputado Ramiro Venegas. Advirtió con declararse, junto al bloque afín a Evo Morales, “opositores” a los “traidores del proceso de cambio”. “Nosotros ahora de oficialistas vamos a pasar a oposición, la fracción que no está de acuerdo en decisiones ilegales”, apuntó. Los diputados de Cochabamba, Gualberto Arispe y Héctor Arce, fueron los más críticos y aseguraron que se busca direccionar de manera ilegal las designaciones en Diputados desde el Ejecutivo. “Estoy seguro que después de esto vamos a tener represalias del Ministerio de Gobierno, seguramente van a inventarnos casos a nosotros, pero daremos la cara, porque nosotros estamos con el pueblo. En ese contexto, hay una ambición de querer manipular, dirigir, direccionar desde el Ejecutivo en la Asamblea Legislativa”, denunció Arispe. Por su lado, los “renovadores” señalaron a sus colegas “evistas” de buscar dar un golpe al presidente Luis Arce. “Conozcan a los golpistas vende patria. Solo 10 personas quieren decidir el mandato de un país, están locos estos tipos. La vieja rosca no acepta su derrota. Le decimos a estos golpistas se terminaron los dedazos en el MAS. Ahora vuelve la democracia interna”, posteó el diputado rolando Cuéllar en su cuenta de Facebook, además de una fotografía donde se observa a los aludidos. El jefe electo de la bancada nacional del MAS en Diputados, Andrés Flores, también acusó a una facción de su partido de querer dar un golpe, según Gigavisión. “Algunos diputados son peor que la oposición que quieren dar golpe”, puntualizo, además, indico que Freddy Mamani es un diputado más en el Legislativo que ya no funge como presidente de la Cámara de Diputados. Sobre el tema, el diputado Freddy Mamani, junto a una fracción del partido azul intentó sesionar para elegir nuevamente a la directiva de la Cámara Baja, tras el rechazo de Jerjes Mercado, como presidente de dicha instancia. Sin embargo, se dispuso la fumigación de los ambientes del nuevo edificio de la ALP, lo cual impidió la realización de esa sesión. “Es una vergüenza para el pueblo boliviano. Yo como presidente en ejercicio lo que debo hacer es cumplir este reglamento, la CPE hasta nombrar una directiva de la Cámara de Diputados e inmediatamente ellos asumen. Ahora resulta que tiene que cerrar con la excusa de realizar fumigado”, indicó Mamani.