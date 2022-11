Calvo sobre dos años de gestión de Arce: sólo convulsionó y creó una zanja entre oriente y occidente





07/11/2022 - 18:08:55

Página Siete.- El presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, afirmó este lunes que los dos años de gestión del presidente Luis Arce, que cumple este martes 8 de noviembre, sólo fue para convulsionar el país y crear una zanja entre el oriente y el occidente, en torno al tema del censo. “No vi ni ha hecho nada de gestión el presidente Arce, sólo convulsionó al país, ha formado zanjas profundas entre oriente y occidente, ha tratado de dividir a la población boliviana. Entonces, no hay ningún trabajo del que se pueda sentir orgulloso la primera autoridad”, señaló el cívico cruceño en contacto con los medios de prensa. Dijo que, esperan que hasta mañana haya resultados de la mesa técnica que definirá la fecha de la realización del Censo de Población y Vivienda, porque, de lo contrario, la gestión de Arce será calificada como un año negro, a raíz de los conflictos por ese tema. “Arce cumple dos años de gestión y será un año negro para él, porque no ha podido hacer nada por Bolivia, no ha hecho nada y ni siquiera nos da la tranquilidad a los bolivianos sobre un censo”, manifestó. En su criterio, los cívicos ya no esperan nada del Gobierno, ya que han perdido la confianza total, porque pese a un paro indefinido que se acata desde hace 17 días en el departamento de Santa Cruz, donde muchas familias y varios sectores empresariales e independientes son afectados, pero no da solución a un tema que está en “sus manos” y que puede dar tranquilidad y esperanza a los bolivianos. Por su lado, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, informó que mañana el presidente Arce brindará su informe de gestión en la Asamblea Legislativa Plurinacional a las 10.00. Los temas que destacará son: lo económico, social y otros. Los actos protocolares tienen previsto iniciar a las 8.00 con una ceremonia ancestral, a las 10.00 iniciará la sesión de la Asamblea Legislativa y para las 14.00, en la plaza Murillo, se tiene previsto un desfile de las organizaciones.