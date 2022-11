A Mamani le cerraron el Legislativo; no pudo reinstalar sesión para elegir directiva





07/11/2022 - 18:00:39

Correo del Sur.- El presidente saliente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, encontró este lunes cerradas las puertas de la Asamblea Legislativa Plurinacional y no pudo reinstalar la sesión para la elección de la nueva directiva. Mamani sostiene que la elección de Jerges Mercado como presidente de la Cámara Alta realizada el pasado viernes es “ilegal”, por lo que convocó a levantar el cuarto intermedio de la sesión para la elegir a la nueva directiva este lunes, a las:14:00; sin embargo, no pudo concretarse porque se dispuso la fumigación de los ambientes de la Asamblea Legislativa. “Resulta que tiene que cerrar con la excusa de un fumigado, no entendemos”, señaló Mamani, que junto con una facción del Movimiento Al Socialismo (MAS) se quedó en puertas del hemiciclo de Diputados. Consultado sobre los pasos a seguir ante la imposibilidad de elegir la directiva, Mamani anunció que analizarán “las instancias legales” en contra de la posesión de Jerges Mercado. De todas formas, indicó que este martes estará en la presentación del informe de gestión de Luis Arce, en la Asamblea Legislativa, aunque no precisó si lo hará como presidente o no.