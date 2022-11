Yassir Molina ahora es defendido por Jhasmani Torrico y salpica a personalidades de oposición para evitar juicio





07/11/2022 - 17:57:00

Erbol.- En un giro en el proceso que se lleva adelante contra la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) en Sucre, Yassir Molina ahora es asesorado por el denominado abogado torturador Jhasmani Torrico y busca acogerse a un proceso abreviado mencionando a personalidades y autoridades de oposición, incluso como Rómulo Calvo. En este proceso, Molina y otros integrantes de la RJC son acusados por las movilizaciones y destrozos que provocaron en la sede de la Fiscalía General del Estado en 2020, cuando pedían la renuncia de Juan Lanchipa. Milena Soto, otra integrante de la RJC, criticó la actitud de Molina, puesto que para solicitar su proceso abreviado ha mencionado a personalidades como Manfred Reyes Villa, Arturo Murillo y Rómulo Calvo, reportó el periodista Iván Ramos de la Red ERBOL. Soto consideró que Molina se está echando la culpa de delitos que no cometieron, con la intención política de beneficiarse. En el memorial de Molina para pedir proceso abreviado, que se conoce a través de medios de comunicación, se menciona que debe brindar información fidedigna de lo ocurrido entre septiembre y octubre de 2019, sobre personalidades como el alcalde Manfred Reyes Villa, Arturo Murillo, Mauricio Muñoz, Rómulo Calvo, Jorge Valda y otros. Molina, por su parte, aseveró que no es un traidor, sino está revelando que la RJC fue instrumentalizada por otras personas, que serían los autores intelectuales. “Yassir Molina no es un traidor. Yassir Molina, así como ha venido la ciudad de Sucre, se saca la máscara y está aquí para afrontar un proceso en el cual está haciendo instrumentalizado y ha sido instrumentalizado por otras personas que son los verdaderos autores”, dijo el líder de la Resistencia que cumple detención preventiva. Molina solicitó que la audiencia de este lunes se realice de manera mixta, es decir presencial y virtual, para que pueda participar Jhasmani Torrico, a quien calificó como “mi único abogado de confianza”. Explicó que hace ese pedido, porque el jurista tiene detención domiciliaria. El juez del caso suspendió la audiencia por razones entre las que se encuentran la falta de abogado de dos acusados: Molina y otro sindicado.