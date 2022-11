IBCE advierte que si el paro continúa la inflación rebasará el 3,4% y será muy difícil crecer 5,1%





07/11/2022 - 17:48:44

Según el gerente general del privado Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, si el paro en Santa Cruz se extiende la inflación rebasará el 3,4% y será “muy difícil” crecer en 5,1% este año en el país. “Si este conflicto va en escalada al interior del país con bloqueos y paros de transporte como han sido anunciados podríamos esperar incluso que se rebase la meta de 3,4% de inflación hasta fin de año”, advirtió Rodríguez mediante un video publicado este lunes. El gerente del IBCE señaló que el paro también afectará al crecimiento económico de Bolivia, considerando que en 2020 el Producto Interno Bruto (PIB) del país decreció 8,7% en pandemia y en 2021 ese indicador alcanzó al 6,11%. “Este año esperábamos crecer 5,1%, muy difícil a estas alturas. Hasta el primer semestre crecimos 4,13%, casi imposible que con lo que estamos pasando hoy día por esta alta conflictividad podamos llegar a esa meta”, sostuvo. Rodríguez remarcó que, ante el mundo, Bolivia venía destacándose “como el país que parecía una isla en medio de las aguas turbulentas de la inflación y la recesión”, generadas a causa de los conflictos bélicos en Europa y la pandemia. Hasta el primer semestre, con una inflación de apenas 1,5% y un crecimiento del 4,13% “todo daba para indicar que este 2022 sería un año de récords, de buenas nuevas para la economía del país”; sin embargo, el panorama cambió a raíz del conflicto surgido por el Censo, que en Santa Cruz se pide se realice en 2023. “Ojalá Dios quiera que la Comisión Técnica que está sesionando en Beni hoy día nos informe que han llegado a un buen acuerdo escuchando ese gran clamor que ha surgido desde la región oriental arribando a un feliz término”, expresó. Enfatizó que urge que las autoridades arriben a “un buen acuerdo” para que las exportaciones bolivianas se normalicen y para recuperar las pérdidas económicas, que anunció el Gobierno nacional. El viernes de la semana pasada, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, informó que, en 14 días de paro en Santa Cruz, los diferentes sectores productivos del país perdieron más de $us 500 millones. La autoridad gubernamental insistió que el paro indefinido cruceño va en contra de los más humildes, que viven de lo que ganan al día, pero también afecta a otros sectores que “se estaban recuperando”. No obstante, esta cartera de Estado, advirtió también que el paro indefinido en Santa Cruz ocasionará efectos negativos en el empleo, las exportaciones, la inflación y la recaudación tributaria, considerando que las pérdidas por día llegan $us 36 y $us 40 millones. ABI